Jürgen Müller verlässt nach über 30 Jahren als Leiter die Bankfiliale in Varrel

Varrel - „Es geht ein Stück Sparkasse“, sagte Ralf Finke. Der Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz verabschiedet am Mittwochnachmittag mit Jürgen Müller einen Mitarbeiter, der sein 25-jähriges und sogar sein 40-jähriges Dienstjubiläum längst gefeiert hat, in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Ganz offiziell Ruheständler werde der 61-Jährige am 1. November 2022.

Engagiert, zuverlässig, stets mit einem offenen Ohr, habe Müller gearbeitet, wie Finke vorrechnete, an insgesamt fast 10.200 Tagen. Die Kollegen haben verraten, dass er auch mal die Glühbirne gewechselt oder den Müll herausgestellt hat.

Für Finke ist der Einsatz, den Müller in über drei Jahrzehnten als Leiter der Filiale Varrel gezeigt habe, auch darin begründet, dass die Familie vor Ort wohnt.

Präsenzpflicht gab es für die Leiter seinerzeit noch, die sei heute nicht mehr durchsetzbar. Was heute aber immer noch gelte: Man stecke mehr drin, wenn man vor Ort wohne. Jürgen Müller engagiere sich in den örtlichen Vereinen, bei den Schützen etwa und dem Kulturverein sowie im Sportverein in Lessen.

Engagiert, Zuverlässig, stets mit offenem Ohr

Die Geschäftsstelle Varrel habe sich unter der Leitung von Jürgen Müller hervorragend weiterentwickelt, habe sich am Markt behauptet und letztlich auch zur Gesamtentwicklung der Kreissparkasse beigetragen. „Solche Ergebnisse erzielt man nicht allein, sondern im Team“, sagte Finke. „Wir lassen Sie nur ungern gehen: Engagement, Bodenständigkeit und die Treue – Sie waren ein Mitarbeiter, der Sparkasse gelebt hat.“

Finke gab während der offiziellen Verabschiedung im Kreise von Familie, Freunden, Nachbarn und Geschäftskunden Einblick auch in den Privatmann Jürgen Müller und dankte dessen Ehefrau Ingrid für deren Unterstützung.

Vorgestellt wurde mit Tim Rehburg Müllers Nachfolger. Mit 27 Jahren hat Rehburg den Bankfachwirt bereits in der Tasche, am Sparkassenbetriebswirt arbeitet er gerade. Seit August hat er Jürgen Müller über die Schulter geguckt.

Neuer Filialleiter in Varrel ist Tim Rehburg

Henning Skubowius gratulierte als Personalratsvorsitzender namens der Kollegen, erinnerte an die Anfänge von Jürgen Müller bei der Sparkasse: Statt eines Vertrages habe der damalige Sparkassenchef Kurt Trieglaff die Zusage per Handschlag besiegelt – und „ganz ohne Datenschutzverordnung.“

Tim Rehburg beschreibt den Wechsel in der Sparkassenleitung in Varrel mit „eine Ära geht zu Ende.“ Beeindruckt zeigt sich der junge Nachfolger, dass Müller an keinem Tag ohne Spaß an die Arbeit geht. Dass viele Kunden vorbeikamen, um Tschüss zu sagen, das komme nicht einfach so, „das hat man sich verdient. Das Vertrauen, das die Kunden Jürgen Müller entgegengebracht hätten, das müsse er sich noch erarbeiten. Dafür fühle er sich gerüstet – und freue sich auf diese Aufgabe.

Jürgen Möller selbst dankte für die vielen guten Worte, die seien wie Balsam. Er könne sich nur an wirklich schöne, nette, positive Gespräche erinnern, „richtig Ärger kenne ich nicht.“

Diese täglichen Gespräche fielen nun weg und er hoffe, dass ihn die Bürger weiter ansprechen. Der letzte Arbeitstag am Freitag rücke näher – er habe ein komisches Gefühl. Müller dankte den Kollegen.

Das Team – neben Tim Rehburg sind das Cordula Wittenberg, Olga Wist und Ulrike Wessel – hatte alles für einen kleinen Empfang in der Filiale vorbereitet.

Wehrblecks Bürgermeister Heinrich Schwenker ergriff zuletzt das Wort – um Glückwünsche auszurichten, aber auch den Wunsch zu äußern, dass die Filiale Varrel bestehen bleiben möge.