Geburtsort Kirchdorf - die kleine Edda ist per Hausgeburt zur Welt gekommen

Von: Sylvia Wendt

Ein echtes Kirchdorfer Mädchen! Vanessa und Wulf Meyer mit Tochter Edda, die in Kirchdorf geboren wurde. © S. Wendt

„Nein, ich hatte keine Angst. Ich habe darauf vertraut, dass mein Körper das schafft“, erklärt Vanessa Meyer. Die 27-Jährige ist nun Dreifach-Mami. Tochter Edda kam am 16. Mai zur Welt – in Kirchdorf. Vanessa und Wulf Meyer hatten sich eine Hausgeburt gewünscht und waren auf diese Eventualität vorbereitet. Glücklicherweise, denn Edda hatte es eilig.

Kirchdorf – Das Ausstellen einer Geburtsurkunde mit Geburtsort Kirchdorf hat absoluten Seltenheitswert – wie diese Übersicht beweist. Im Standesamt dort wurde im Jahr 2021 keine Geburt verzeichnet, eine war es im November 2022 – und nun wieder eine. Am 16. Mai 2023 kam Edda Meyer in Kirchdorf zur Welt. Gründe: Die junge Dame hatte es eilig, und die Eltern waren auf eine Hausgeburt gut vorbereitet.

Es ist der 15. Mai, ein Montag. Das Ehepaar Vanessa und Wulf Meyer, 27 und 33 Jahre alt, freut sich auf sein drittes Kind – Sohn Theodor ist fünf Jahre alt, Tochter Enya dreieinhalb. Die Familie wohnt mit den Eltern des Vaters unter einem Dach in Kirchdorf. Wulf Meyer kuriert aktuell einen Bandscheibenvorfall aus.

Der errechnete Geburtstermin ist schon verstrichen, und Vanessa Meyer hat sich für dieses Kind eine Hausgeburt gewünscht. Bei Theodor musste die Geburt eingeleitet werden, bei Enya gab es eine Rückenmarksnarkose. Beide Geburten erfolgten in einer Klinik. Und für die dritte Geburt wäre es auch nach Nienburg gegangen, hätte die Zeit gereicht und wäre es medizinisch notwendig gewesen. War es aber nicht.

Vanessa Meyer spürt an diesem 15. Mai, dass „da was im Gange ist“. Ihre Gynäkologin ist im Urlaub, die Hebamme organisiert deshalb ein mobiles CTG zur Wehenkontrolle. „Es war auch viel Unruhe an dem Tag, viele Besucher“, erinnert sich Vanessa Meyer.

Hausgeburt oder Klinik? Geborgenheit oder größtmögliche Sicherheit Kaum zwei Prozent der Kinder, die in Deutschland geboren werden, kommen außerhalb einer Klinik zur Welt. Der medizinischen Sicherheit, die einer Entbindung in einer Klinik zugeschrieben wird, steht das emotionale Gefühl von Geborgenheit in privaterem Umfeld gegenüber. In Frage kommen als Hausgeburt grundsätzlich nur Schwangerschaften mit geringem Risiko.

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) und der Berufsverband der Frauenärzte (BVF) weisen darauf hin, dass größtmögliche Sicherheit für Mutter und Kind während der Geburt nur in einer Geburtsklinik gewährt werden kann, in der auf unvorhersehbare Notsituationen sofort und ohne zeitraubenden Transport der Gebärenden mit dem gesamten ärztlich sinnvollen Behandlungsspektrum reagiert werden kann.

Edda Meyer ist in diesem Jahr das erste Kind mit Geburtsort Kirchdorf.



Die Hebamme fährt um kurz vor 15 Uhr wieder, und Ehemann Wulf hat den Termin zur Rückenschule. Vanessa Meyer ist also allein zu Hause. Sie legt sich hin. Die ersten Wehen habe sie „ruhig weggeatmet“, erklärt die junge Mutter.

Das Ehepaar ist für die Eventualität „Hausgeburt“ vorbereitet: Für die Abnabelung habe die Hebamme „alles vorbeigebracht“. Das Ehepaar hat Handtücher und Co., alles, was man brauchen könnte, in einem Wäschekorb bereitgestellt. Eine spezielle Matte ist auf dem Boden für die Geburt ausgebreitet.

„Ich habe mir das sehr gewünscht, und wir haben intensiv mit der Hebamme über eine Hausgeburt gesprochen“, erklärt Vanessa Meyer. Das Wegatmen der Wehen klappt so gut, dass Vanessa Meyer sogar einschläft.

Gegen 21.45 Uhr aber steht sie auf – die Fruchtblase ist geplatzt. Auf dem Weg zum Badezimmer hält Sohn Theodor sie kurz auf: „Mama, ich hab’ Durst.“ Darum kümmert sich der Ehemann, der Sohn geht wieder zu Bett. Es kehrt wieder Ruhe ein, bis kurz vor Mitternacht. Dann geht es richtig los.

Das Nachdenken, ob noch eine Fahrt in eine Klinik erfolgen kann, beendet Edda höchstpersönlich. „Es hat keine zehn Minuten gedauert, dann war sie da“, berichtet Vanessa Meyer. Sehr agil habe die junge Erdenbürgerin sofort geschrien. Das Ehepaar auch erst mit der Geburt erfahren, dass es eine zweite Tochter begrüßen durfte. Bei den Voruntersuchungen hatte es immer darum gebeten, dass das Geschlecht nicht verraten wird.

„Nein, ich hatte keine Angst. Ich habe darauf vertraut, dass mein Körper das schafft“, erklärt Vanessa Meyer. Papa Wulf hat seine jüngste Tochter abgenabelt – ein Vorgang, nach dem er aus dem Freundes- und Bekanntenkreis bislang am meisten gefragt wurde. Er war bei den anderen beiden Geburten auch dabei und hatte das Prozedere bereits zwei Mal mitbekommen.

Nachdem die Entbindung beendet und das Baby versorgt ist, genießt es Vanessa Meyer, duschen zu können. „Das ist das, was sonst fehlt: Dass ich ganz selbstbestimmt entscheiden kann, was ich tue. Und ich wollte mich wirklich gerne duschen“, bekräftigt sie. Die Nachtruhe nach der komplikationslosen Geburt ist wieder hergestellt gegen 1.30 Uhr.

Die Hebamme wird morgens informiert, sie kommt vorbei und führt die erste Untersuchung des neugeborenen Kindes durch. „Sie war sehr zufrieden“, berichtet das Ehepaar Meyer, das am Morgen Theodor und Enya mit der Nachricht von der Gbeurt des neuen Geschwisterchens überrascht. Die freuen sich – zumal das neue Familienmitglied Geschenke für sie „mitgebracht“ hat.

Würde Vanessa Meyer eine Hausgeburt erneut anstreben? „Für mich war es einfach besser so. Ich konnte total selbstbestimmt entscheiden. Und auch das Wochenbett anders genießen. Es war ein besonderer Moment, den man so eigentlich nicht erlebt.“

Geburtshilfe auf dem Rettungswagen - Ausstattung und Ausbildung Sind die Notfallsanitäter in den Rettungswagen, die der DRK-Kreisverband im Landkreis Diepholz im Einsatz hat ausgebildet für die Geburtshilfe? Nachgefragt beim DRK-Kreisverband, für den Pressereferentin Theres Mattke diese Frage bejaht und erklärt: „Während der dreijährigen Ausbildung absolvieren die Auszubildenden im klinischen Teil verschiedene Stationen/Fachbereiche. Im Bereich der Gynäkologie und Pädiatrie (Kinder- und Jugendmedizin, d. Red.) umfasst die Dauer 120 Stunden.“ Der Bereich Geburtshilfe sei somit fester Bestandteil der Ausbildung, sowohl in Praxis als auch in Theorie.

Die letzte Fortbildungsreihe mit dem Schwerpunkt Geburtshilfe/gynäkologische Notfälle, die in Zusammenarbeit mit dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst des Landkreises durchgeführt worden sei, liege erst wenige Wochen zurück. Die Fortbildung umfasste auch simulationsgestütztes Training. Und wie sind die RTWs ausgerüstet? Wäre ein speziell ausgestatteter RTW wünschenswert? Oder gar ratsam? Etwa auch mit Frühcheninkubator? „Auf den RTWs sind wir mit dem notwendigen Material für eine ‚Notgeburt‘ ausgestattet. Auch für eine Reanimation von Säuglingen sind wir ausgerüstet und können somit grundsätzlich ein Neugeborenes genauso überwachen wie einen Erwachsenen“, erklärt Theres Mattke. Ein Transport-Inkubator werde verwendet, um bereits intensivmedizinisch versorgte Kinder in eine Fachklinik zu verlegen.

Allerdings: „Unsere RTWs sind für die Aufnahme von Transport-Inkubatoren ausgestattet. Die Inkubatoren kommen zusammen mit dem Pädiater-Team aus den entsprechenden Kliniken“, präzisiert Mattke. sis