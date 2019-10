Geballte gute Laune der Majestäten und Gefolge

Gesellschaftlicher Höhepunkt der Schützenwelt: Der Bezirksschützenball in Varrel

+ Kreiskönigin Erika Kunst (rechts) verschaffte sich ein paar mehr Zentimeter an Höhe für den besseren Überblick. Foto: mks

Varrel – „Krone und Kette richten“ hieß es am Samstagabend für 31 Schützenmajestäten bei der Aufstellung zur Königsparade. Ihr Einmarsch in den großen Saal des Gasthauses Hartje-Melloh ist traditionell „Startschuss“ für den Bezirksschützenball. In diesem Jahr wurde die Parade von Kreiskönigin Erika Kunst, der „Unvergleichlichen“, und ihrem Prinzgemahl Günter (SV Rathlosen) angeführt.