Einmündungsbereich zur Kreisstraße 19 in Barenburg wird umgestaltet

Achtung: Vorfahrt geändert

Die Vorfahrtsregelung im Bereich der Einmündung der Kreisstraße 19 in der Ortsmitte ist jetzt geändert.

Barenburg – Anhalten, respektive Vorfahrt gewähren. Das musste man bisher an dieser Stelle nicht. Aber tatsächlich ist die Vorfahrtsregelung im Bereich der Einmündung der Kreisstraße 19 in der Ortsmitte in Barenburg jetzt geändert. Für die Verkehrsteilnehmer bereits visuell auffällig sind die Verkehrsinseln – und natürlich entsprechende Verkehrsschilder, die auf die veränderte Vorfahrtsregelung hinweisen.

Die jetzt erfolgten Markierungsarbeiten beruhen nicht auf einer aktuell getroffenen Entscheidung, sondern gehen zurück auf die Planung der Ortsumgehung und die darauf folgenden Planungen für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt. Ziel war, die Ortsmitte zu beruhigen, sodass sich auch nicht motorisierte Teilnehmer sicher fühlen. „Die Markierungsarbeiten fußen auf der gemeinsamen Planung von Gemeinde, Samtgemeinde Kirchdorf und Landkreis Diepholz als Verkehrsbehörde“, bestätigt Pressesprecherin Mareike Rein für den Fachbereich Umwelt und Straße des Landkreises. Der Landkreis sei auch Straßenbaulastträger, deshalb seien im Haushaltsplan finanzielle 50 000 Euro bereitgestellt worden. Ziel sei gewesen, die Kreisstraße 19 aus und in Richtung Varrel vorfahrtsberechtigt zur Bundesstraße 61 zu führen. Deshalb sei im Einmündungsbereich der Kreisstraße 19 mit der Ortsdurchfahrt die bereits vorhandene Verkehrsinsel versetzt und umgebaut worden – „um den Vorfahrtscharakter der K 19 zu betonen“, heißt es seitens der Fachplaner im Landkreis.

Mit den jetzt erfolgten Markierungen seien die Arbeiten nicht abgeschlossen. „Die Fertigstellung dieses Knotenpunktes soll bis zu den Sommerferien erfolgen.“