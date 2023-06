Oldtimertreffen Holzhausen: Große Resonanz überrascht Gastgeber

Von: Katrin Fiedler

Auf die „Treckerwippe“ wagt sich mit seinem Kramer KL 200 Karl-Heinz Thielemann. © Fiedler

Holzhausen – Die Oldtimerfreunde Holzhausen und Umgebung zeigten sich überrascht, wie viele Besucher am Sonntag ihrer Einladung zum Oldtimertreffen auf dem Gelände beim Dorfgemeinschaftshaus hinter der Schule folgten.

Die meisten der alten Traktoren, Autos und Motorräder, die es hier zu sehen gab, waren restauriert und für diesen Tag von ihren Besitzern noch mal extra auf Hochglanz gebracht worden. Einige Fahrzeuge hatten mit Beulen, Schrammen, Rost und Lackschäden besonders „authentischen Charme“. Mobil sind sie alle, was sie am Vormittag bei der gemeinsamen Ausfahrt der Oldtimerfans bewiesen: „Wir hatten zwei Treckerkolonnen mit je 29 Fahrzeugen, ab 30 hätte es eine Sondergenehmigung gebraucht. Und je eine Autokolonne und eine mit alten Motorrädern“, freute sich Günther Hespenheide, 1. Vorsitzender des Vereins der Oltimerfreunde Holzhausen und Umgebung. „Ich habe die Trecker nur noch durchgewunken und war erstaunt, wie viele es waren. Wir sind dann eine Stunde gefahren. Das reicht dann auch bei einer Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde“, befand er lachend. Hespenheide selbst war mit seinem 71 Jahre alten Deutz dabei.

Die Männer und Frauen, die sich in Holzhausen einfanden, hegen eine besondere Leidenschaft für ihre Fahrzeuge. Egal, ob der 50 Jahre alte landwirtschaftlich genutzte Schlepper, der Unimog, dem kein Gelände zu schwer wird, die gepflegten alten Autos oder Motorräder: Überall wurde gefachsimpelt, bestaunt, poliert oder einfach mal eine Runde über den Platz gedreht.

Auf Hochglanz polierte Autos aus vergangenen Dekaden gab es in Holzhausen zu bestaunen. © Fiedler

Einige der Schlepper waren bereits am Freitag mit Wohnwagen oder kleinen, ebenfalls aufwendig restaurierten Bauwagen angereist. Am Samstag kam ein weiterer Schwung dazu und am Sonntag war der Platz dann voll, wie Günther Hespenheide berichtete. Einige Fahrer nutzten die Gelegenheit, die vom Traktoren-Club Hille zur Verfügung gestellte „Treckerwippe“ auszuprobieren: „Das ist gar nicht so leicht, das muss man schon mal üben. Aber dann macht es Spaß“, versicherte Karl-Heinz Thielemann aus Ströhen. Er war mit seinem Kramer KL 200 angereist, Baujahr 1960.

Würste und Fleisch vom Grill fanden reißenden Absatz, der Getränkewagen war dicht umlagert und auch ein Eiswagen fand – bei Temperaturen um die 30 Grad im Schatten – regen Zuspruch. Für die kleinen Gäste war ein extra Spiel- und Sandplatz eingerichtet worden, auf dem, wie sollte es anders sein, Kindertrecker zum Einsatz kamen.

2024 wird der Verein der Oldtimerfreunde Holzhausen und Umgebung 20-jähriges Bestehen feiern, am 14. März. „Dann werde ich wohl den Vorsitz an den zweiten Vorsitzenden Karsten Sprick aus Kirchdorf abgeben“, kündigte Günther Hespenheide an. „Irgendwann ist auch mal Schluss.“ Seine Liebe zu den alten Fahrzeugen allerdings, die wird sicherlich bleiben.

Die große Beteiligung der Oldtimerfans an der Ausfahrt sorgte bei den Gastgebern für Erstaunen. © Manuela Schindler