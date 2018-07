Genossenschaften firmieren künftig als „Viehvermarktung Weser-Hunte“

Varrel - Es ist 21.59 Uhr, als Hans-Henning Mohrmann, der als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Viehvermarktung Große Aue-Hunte eG durch die Tagesordnung führt, verkündet: „Jetzt wird es ernst.“ Stimmen diejenigen Mitglieder, die an der Generalversammlung der Genossenschaft im Varreler Gasthaus Hartje-Melloh teilnehmen, der Fusion mit der Viehvermarktung Grafschaft Hoya zu?

Bis dahin sind Mohrmann, Geschäftsführer Florian Warkentin und Heinrich Gödeker als Vorstandsvorsitzender eigentlich ganz sinnig durch die Geschäftszahlen rund um den Schweine- und Rindermarkt gesteuert. Eigentlich.

Bemängelt wurde, dass den Mitgliedern mit der Einladung zur Versammlung nicht auch eine Kopie des Fusionsvertrages zugesandt worden war. Auf Wunsch verlas Rechtsanwalt und Notar Ulrich Helms aus Twistringen das Schriftwerk. Im Eiltempo, dafür mit erklärenden Informationen zu einzelnen Punkten („Durch die Verschmelzung wird aus zwei Viehvermarktungen eine neue. Sie geben nix auf.“ und „Es gibt marginale Änderungen, die aber auch keine Belastung darstellen, der man nicht zustimmen könnte.“). Das Schweigen der (meisten der versammelten) Landwirte ist stumme Zustimmung.

Heinrich Gödeker bezeichnet die Fusion als „zeitgemäßen Ausbau“ für die Existenzsicherung in der Region, sie biete eine effizientere Dienstleistung für die Landwirte, „die noch da sind“. Gastwirt Fred Melloh kann sich erinnern an Zeiten, in denen der große Saal gebucht wurde für ähnliche Versammlungen. An dieser wegweisenden Zusammenkunft nehmen keine 60 Personen (Mitglieder, Gäste – darunter Mitglieder von der Genossenschaft aus Hoya – sowie Geschäftspartner) teil. Matthias Hogrefe, Geschäftsführer der Viehvermarktung Hoya mit Sitz in Asendorf, stellt die übernehmende Genossenschaft kurz vor. Deren Team arbeite in den erst 2017 nach den neusten Standards errichteten Betriebsräumen in Asendorf. Und sei bereit, die Herausforderungen in diesen schwierigen Zeiten gemeinsam mit dem Team aus Varrel zu meistern. Die Geschäftsbereiche beider Genossenschaften überlappen sich in Teilen: Die Varreler steuern überdies weitere Bereiche im Westen und Süden bei, die Hoyaer im Norden und Osten.

„Ich sehe das kritisch. Bei uns Landwirten kommt doch nichts an von den Vorteilen“, monierte ein Landwirt die angedachte Fusion. Die Verschmelzung beider Genossenschaften, um sich als wirtschaftliche Kraft deutlich gestärkt um die Verbesserung der Ertragssituation zu kümmern – so beschreibt Mohrmann dagegen die Fusion, nennt sie „Meilenstein für die Zukunft“. Warkentin und Gödeker hatten erklärt, dass die Zahl der Mitarbeiter nicht abgebaut werde. Warkentin: „Es ändert sich für niemanden etwas, außer für mich. Ich pendele zwischen den Standorten Varrel und Asendorf.“ Zusammen mit Hogrefe soll er gleichberechtigter Geschäftsführer sein. Grundsätzlich hätten alle in der Branche mit erhöhten Kosten zu rechnen, aber: „Durch die Fusion können wir eine optimale Auslastung bieten.“ Der kritische Landwirt fühlte sich im Griff der Genossenschaften, die könnten, zu seinem Nachteil, Preise absprechen. Es gebe keine Konkurrenz mehr. Warkentin konterte: „Die Berufsgenossenschaften können nicht aufrecht erhalten werden ohne die Landwirte.“ Ein Nebenerwerbslandwirt fragte: „Wer holt denn noch fünf Schweine ab?“ Die geringe Zahl ficht Matthias Hogrefe nicht an: „Wir fahren auch für ein einzelnes Tier. Und bis zu 180.“

In der Bündelung der Kräfte sehen letztlich 25 stimmberechtigte Mitglieder ihre Zukunft, es gibt eine Gegenstimme. Mit einem Dank schließt Hans-Henning Mohrmann die Sitzung. Am Mittwoch tagen die Mitglieder der Viehvermarktung Hoya. Stimmen sie der Fusion ebenfalls zu, firmiert die neue Genossenschaft unter dem Namen Viehvermarktung Weser-Hunte eG. sis