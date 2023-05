Für sie ein Traumjob: Gunda Hansen ist neue Pastorin in Freistatt

Von: Sylvia Wendt

Gunda Hansen ist seit dem 1. Mai neue Pastorin in Freistatt. © S. Wendt

Freistatt – „Ich verwirkliche mir einen Traum“, erklärt Gunda Hansen, warum sie sich auf die vakante Stelle der Pastorin in Freistatt beworben hat. Anders ausgedrückt: Gunda Hansen wartet nicht erst bis zur Pensionierung, um „nur noch die Dinge zu tun, auf die ich Lust habe. Viel Soziales sollte das sein, damit keiner verloren geht.“ Sie fängt bereits acht Jahre vorher an, ist ab Mai neue Pastorin. Der Einführungsgottesdienst ist für den 4. Juni (15 Uhr) in der Moorkirche geplant. Die Vakanz seit dem Weggang von Pastorin Silke van Doorn im Oktober 2022 hatte Pastor Andreas Flug übernommen. Er wird am Sonntag, 14. Mai, um 10 Uhr verabschiedet.

Ihre Stelle in Freistatt ist auf acht Jahre festgelegt. Gunda Hansen hat gerade ihren 59. Geburtstag gefeiert. Die Geschenke sind nun allesamt ausgepackt, nicht aber die Umzugskartons. Die privaten stehen im Haus in Rehden, das Gunda Hansen und Ehemann Ulrich bezogen haben. 14 Minuten braucht sie von Rehden nach Freistatt mit dem Auto. Wie viele Minuten es mit dem E-Bike sind, möchte sie noch herausfinden. Die beiden Kinder sind flügge: Die Tochter ist Sonderschulpädagogin in Berlin und der Sohn muss sich noch für den Studienort entscheiden, an dem er seinen Master in Soziologie machen möchte.

Berufe mit vielen Kontakten, mit vielen Begegnungen mit Menschen – das ist in der Familie ein Herzensthema. „Ich brenne für meine Sachen“, sagt Gunda Hansen. „Ich habe sehr gerne Theologie studiert.“

Dass die Pfarrstelle in Freistatt einen diakonischen Schwerpunkt hat, dass diese Pfarrstelle in einer besonderen evangelischen Kirchengemeinde (aufgrund der Einrichtungen von Bethel im Norden und da die Kirchengemeinde Bethel im Norden angegliedert ist): Da schließt sich gewissermaßen ein Kreis, denn die ersten Semester des Theologiestudiums hat Gunda Hansen, gebürtig aus Hannover, in Bethel absolviert. 1983 habe es noch dazugehört, dass die Studierenden einmal in der Woche jemanden in einer der Bethel-Anstalten besuchen. In der Einrichtung Eckardtsheim habe sie ein Sonderpraktikum absolviert. „Das hat mich sehr geprägt.“

Zu den drei Pfarrstellen, die vor Freistatt lagen, gehörte jeweils immer ein Heim, um dessen Bewohner sich Pastorin Gunda Hansen sehr gerne seelsorgerisch gekümmert hat. Im Werdegang folgte auf Gütersloh Ahaus im Münsterland, zuletzt Hedemünden-Wiershausen. In Ahaus war es ein Heim für Menschen mit seelischen Verletzungen, berichtet Hansen. Und davon, dass sie viel vom Innenleben dieser Menschen mitbekommen habe. Ähnlich sei die Klientel in der Einrichtung gewesen, die sie in Hedemünden betreut hatte. Gefragt, ob das nicht eine schwere, eine belastende Aufgabe ist, könne sie nur antworten: „Nein, da stehe ich gut da. Da heißt es dann immer: ,Oh, wie schön, dass du da bist.‘ Und tatsächlich habe ich hinterher das Gefühl: Gut, dass du da warst.“

Den Kopf frei bekommt Gunda Hansen beim Spazierengehen, das eher ein Wandern ist: „Ein meditatives Wandern, ich lasse mich ein auf die Umgebung, genieße die Tierwelt.“ Besonders die Vogelwelt hat es der neuen Pastorin angetan. „Ich finde die Moorlandschaft sehr bezaubernd.“ Spannend findet sie deshalb auch die Region, die viele Wanderwege biete und eine reichhaltige Fauna.

Spannend ist für Gunda Hansen auch, die Vielzahl an bestehenden Aktivitäten in der Gemeinde zu entdecken. Ideen hat sie viele in ihrem Berufsleben gesammelt – diese will sie aber nicht von oben herab vorgeben. Sondern gucken, was bereits da ist, wie alles zusammenpasst und was sich ergänzen ließe. Gunda Hansen weiß um aktuelle personelle Schwierigkeiten, auch bei „Kirchens“: „Die Lage ist dramatisch. Viele Ehrenamtliche brechen weg, die Zusammenlegung von Gemeinden empfinden viele als Verrat.“ Dass die Pfarrämter im Sulinger Land gerade eine Zusammenarbeit neu strukturiert haben, erfreut Gunda Hansen.

Wenn Diensttelefon und Dienst-PC eingerichtet sind, ist sie auch gut zu erreichen. Derzeit lerne sie die „innere Crew“ kennen, die in der Freistätter Kirchengemeinde aktiv sei.

Ihr Wunsch für die kommenden acht Jahre in Freistatt? „Gemeinschaft verwirklichen. Ich würde mich freuen, wenn ich hier meine Spur legen kann. Wenn ich Menschen in Verbindung bringen kann. Wir haben noch nicht alles nach Corona aufgeholt und ich muss schauen, was ich tun kann, um die Menschen hier in Verbindung zu bringen.“ Dazu gehören für Gunda Hansen Veranstaltungen vor Ort: Einen Kinoabend hat Pastor Andreas Flug bereits eingeführt. Hansen denkt an Kunst und Tanz: „Warum nicht auch ein Treffen anbieten, in dem sich Menschen nach Musik bewegen können?“ Grundsätzlich wichtig sei ihr, einen Termin, einen Raum zu schaffen, wo der Mensch sich ausdrücken kann.

Apropos Musik: Posaune spielen steht bei ihr selbst auf dem Plan. „Ich singe auch sehr gerne.“ Ob sie einen Chor ins Leben ruft? Das könnte passieren, finden sich andere Sänger...