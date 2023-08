Manfred Cording: Für mehr Miteinander

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Manfred Cording ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Freistatt. © S. Wendt

Manfred Cording über seine Arbeit als Bürgermeister der Gemeinde Freistatt

Freistatt – Man kann seine Gedanken schweifen lassen, wenn man im Arbeitszimmer von Manfred Cording in Freistatt sitzt. Der Blick geht raus ins Grüne, das zig Schattierungen hat – und weiße Punkte weiter hinten. Tatsächlich keine Punkte, sondern Schafe, die auf der Wiese grasen. Manfred Cording hat dieses Haus in Freistatt gekauft wegen dieses Blickes ins Grüne. „Haus Comenius“ heißt es in „Freistättisch“, denn hier haben viele der älteren Häuser Namen. Das „Haus Comenius“ war eigentlich immer Wohnstätte der Anstaltsleiter oder Geschäftsführer der Diakonie / Bethel im Norden. Bis Cording es kaufte. Der Bauingenieur gehörte nicht zur Leitung des Unternehmens.

Nun aber leitet er die Geschicke Freistatts: Er ist neuer Bürgermeister der politischen Gemeinde Freistatt.

Und so ist das Gespräch schon mittendrin in dem, was Freistatt besonders macht. Wo hört Bethel im Norden auf und wo beginnt die Gemeinde? Für Cording eine der Hauptaufgaben seiner Amtszeit: Zusammenbringen, was am Standort Freistatt passiert.

Das will er nicht alleine und deshalb mündet die Frage nach seinen Zielen als neuer Gemeindechef in den Verweis auf die Ratskollegen: „Wir sehen das als Teamaufgabe.“ Cording, verheiratet, Vater von zwei Kinder und Opa von fünf Enkeln, ist gelernter Bauzeichner, hat über den zweiten Bildungsweg das Bauingenieursstudium absolviert. Der gebürtige Wagenfelder („Ich bin da sogar geboren“) hat 19 Jahre für Bethel im Norden gearbeitet, 13 Jahre waren es für die Stadt Rahden.

Als Amtsvorgänger Gero Enders aus persönlichen Gründen (wir berichteten) sein Amt samt Mandat im Gemeinderat Freistatt niederlegte, habe der Rat sich zusammengesetzt: „Das kam ja so plötzlich, das musste jeder erstmal sacken lassen.“ Dann habe jeder seine Entscheidung bezüglich einer Amtsübernahme erklärt. „Ich bin seit einem Jahr in der Altersteilzeit. Und andere sind noch beruflich eingebunden. Ich habe mir gesagt, du kannst ja Verantwortung übernehmen.“

Cording verweist auch hier auf die Arbeit als Team: „Wir wollen sehr eng zusammenarbeiten, damit alle informiert sind. Wir sind schon ein sehr gutes Team, die Arbeit im Rat macht Spaß.“ Verwaltungserfahrung habe er in den 13 Jahren bei der Stadt Rahden gesammelt.

Die Gemeinde Freistatt erlebt Cording seit 2005 aus der Einwohnerperspektive. Cording ist aufmerksamer Beobachter. „Es ist das erste Mal, dass in Freistatt ein Bürgermeister im Amt ist, der nicht bei Bethel im Norden beschäftigt ist. Und: Wir sind tatsächlich mehr Ratsmitglieder, die nicht dort beschäftigt sind, als umgekehrt.“ Das bedeute, dass bei Themen Bethel im Norden betreffend mal nicht der halbe Rat den Raum verlassen muss, weil er – wegen des Interessenskonfliktes – nicht mit abstimmen darf.

Wie nimmt er Freistatt wahr? Das Bild von Freistatt werde nach wie vor bestimmt durch die Einrichtungen Bethel. „Das ist so eine Sache“, sagt Cording. Tatsächlich sei er, einerseits, mit Hund Emma in drei Minuten im Grünen. Das genießt Manfred Cording sehr. Anderseits richtet er den Blick auf die Menschen, die hier wohnen. Alle, die in Freistatt wohnen: „Wir müssen das Dorfleben verbessern, mehr ein Miteinander der Bürger schaffen.“ Dass die Gemeinde eigene Grundstücke an Interessenten verkaufen kann, ist ihm wichtig. Auch der Geschichtswerkstatt ist Cording dankbar für die umfangreichen bisher erfolgten Recherchen, denn: Es gilt immer noch, das offizielle Jubiläum der politischen Gemeinde, die im November offiziell ihr 100-jähriges Bestehen feiert, vorzubereiten. Ende August feiern die Freistätter „intern“, unter sich sozusagen.

Als Bürgermeister wolle er für alle ansprechbar sein – und manche werden sich sputen müssen, ihn auch zu erwischen. Neben dem Spaziergang mit Hund Emma setzt sich Cording gerne auf eigens gefertigte Rad und spult etliche Kilometer darauf ab, gerne in schnellerem Tempo. Wer ihn zum Tischtennis-Match herausfordert, sollte wissen: Cording war aktiver Spieler und lange Jahre Leiter der TT-Sparte im TuS Wagenfeld.