Führungspositionen besetzt

Kirchdorf - Zwei wichtige Positionen in der Samtgemeinde Kirchdorf wurden neu besetzt: Als neuer stellvertretender Ortsbrandmeister übernimmt Mathias Fangmann in der Ortsfeuerwehr Kuppendorf Verantwortung. Ortsbrandmeister ist Jens Kellermann. Und: Eine weitere Amtszeit bleibt Gerd Kemmann aus Kirchdorf Gemeindebrandmeister in der Samtgemeinde Kirchdorf.

„Eine Leitungsfunktion übernehmen heißt, dass man vorher Lehrgänge besucht hat und sich auf die Funktion vorbereitet. Verwaltung und Politik stellen die Einsatzgeräte zur Verfügung, doch das reicht nicht. Es gilt, die Kameraden zu motivieren, neue Mitglieder zu werben und die bisherigen nicht zu verlieren“, sagt Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde Mathias Fangmann vereidigt und in das Ehrenbeamtenverhältnis aufgenommen sowie Gerd Kemmann auf weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter ist Michael Lück.

Dass in der Ortsfeuerwehr Kuppendorf der Posten in der Leitung neben Jens Kellermann nicht vakant geblieben ist, dafür dankte Kammacher. Grundsätzlich sei es in den zehn Ortsfeuerwehren so, dass die stets rechtzeitig Weichen stellen, wenn es gilt, eine Neubesetzung im Kommando vorzubereiten. Das sei auch in Kuppendorf der Fall gewesen, Kellermann und Fangmann seien bereits ein aufeinander abgestimmtes Team, der Übergang reibungslos. Gerd Kemmann bescheinigte Kammacher eine außerordentlich gute Arbeit. Seit sechs Jahren führe der, zusammen mit den Ortsbrandmeistern, die Einsatzkräfte zusammen. Zwar behalte jede der zehn Ortsfeuerwehren ihre Eigenständigkeit, allerdings könnten alle Einsatzkräfte aufgrund ihrer sehr guten Qualifikationen im Ernstfall wie ein eingespieltes Team nebeneinander arbeiten. Bei einem immer intensiveren Einsatzgeschehen könne man sich auf alle aktiven Mitglieder verlassen, egal, welcher Ortsfeuerwehr sie angehören - agiert werde als Einheit. Die Absprachen, die im Kommando getroffen würden im Hinblick auf notwendige Arbeiten an Feuerwehrhäusern oder der Ausstattung, tragen Politik und Verwaltung mit - wohlwissend, dass Feuerwehr mit den Haushaltsmitteln so umgehe, dass es passt. „Wir sind mit unseren Feuerwehren auf einem guten Weg und können uns glücklich schätzen, dass du weitermachst“, dankte Kammacher Gerd Kemmann. Der wiederum dankte für das Vertrauen und kündigte an, seinen bisherigen Kurs beizubehalten. Kemmann steht für eine klare Meinung. Nicht nur in Sachen Feuerwehr. Er habe im Laufe seiner Amtszeit zwar durchaus feststellen müssen, dass es die Kunst des Kompromisses gebe. Aber Kemmann stellt auch klar, dass es gelte, die Herausfordrungen, die an die Feuerwehr gestellt werden, zu meistern. „Wenn wir nicht funktionieren, kann das böse ausgehen.“ Die zehn Ortsfeuerwehren seien gut aufgestellt, die Einsatzkräfte gut ausgebildet und motiviert.

„Der Generationenwechsel in den Ortskommandos ist zum großen Teil eingeleitet“, kommentiert Heinrich Kammacher mit Blick auf die aktuellen Strukturen der Kommandoebenen in den Ortsfeuerwehren. Als Ansprechpartner stand den Feuerwehren mit Fachbereichsleiter Horst Meyer ein engagierter und kundiger Verwaltungsfachmann zur Seite. Da Meyer zum 1. Juli in Pension geht, werden sich die Feuerwehrleute auf einen neuen Ansprechpartner im Rathaus einstellen müssen. sis