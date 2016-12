Friedhofskapelle wird saniert

Barenburg: Umfangreiche Arbeiten am Bauwerk aus dem Jahr 1968 notwendig

+ Eine alte Aufnahme der Friedhofskapelle, die per Postkarte verschickt werden konnte.

BARENBURG - Es sei ein in die Jahre gekommenes Bauwerk, beschreibt Pastor Norbert Preibusch die Friedhofskapelle in Barenburg. Der Friedhof rund um die Kapelle in der Fleckensmitte befindet sich in der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde. Die Kapelle allerdings liegt im Zuständigkeitsbereich der Samtgemeinde Kirchdorf.

65000 Euro hat die Samtgemeinde für die Kosten in den Haushaltsplan des Jahres 2017 eingestellt für die Sanierung des Bauwerks. Das Dach müsse dringend repariert werden (und gedämmt), auch der Glockenturm sei zu sanieren, die Außentür müsse ersetzt werden und das Gebäude auch in Gänze gedämmt – alles Arbeiten, die eine längere Bauphase nötig machen. Die einzelnen Arbeiten wurden Jahr um Jahr zurückgestellt, schienen nicht so vordringlich wie andere, auf Samtgemeindeebene gesehen. Nun sollen sie durchgeführt werden. Die Friedhofskapelle wurde 1968 errichtet, dank einer großzügigen Spende des ehemaligen Barenburgers Henry Kaufmann, der sein Glück in fernen Ländern machte und unter anderem als Konsul auf den Bahamas wirkte.

Fördermittel gibt es für die Maßnahme nicht. Die Ausschreibungen können jetzt erfolgen. Ein Baubeginn ist noch nicht festgelegt. In der Summe von 65 000 Euro sind die verschiedenen Arbeiten gebündelt. Seit der Inbetriebnahme 1968 wurden nur kleinere Reparaturarbeiten durchgeführt, so dass insbesondere die Dämmung wichtig wäre und auch ein neues Dach. Rund um das Gebäude sind Fassadenarbeiten zu erledigen, der Grünspan ist überall zu finden – auch die Außenwände sollen daher gedämmt werden. Die Tür schließt nicht mehr richtig und müsse deshalb dringend ersetzt werden, heißt es. Der Glockenturm ist in seiner Statik zu überprüfen und entsprechend zu sanieren. Der hohe Betrag hatte das Gremium bei der Präsentation des Haushaltes (wir berichteten) doch ein wenig erschrocken – aber allein die Tatsache, dass in den zurückliegenden Jahren kaum in die Friedhofskapelle Barenburg investiert wurde, mache nun eine größere Ausgabe notwendig. - sis