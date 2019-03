Bei Freistatt: Auto überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 28-jährige Autofahrerin aus Brockum bei einem Unfall bei Freistatt zu. Die Frau war mit ihrem Mazda von der K42 abgekommen. Der Wagen überschlug sich.

Freistatt - Eine Schwerverletzte, Totalschaden am Fahrzeug – die Bilanz eines Unfalls am Sonntag gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße 42 (Wehrblecker Heide) bei Freistatt.

Die verunglückte Frau hatte versucht, einen anderem Auto auszuweichen, das ihr aus Richtung der Bundesstraße 214 entgegengekommen war. Dessen 52-jährige Fahrerin aus Aschen wollte die Kreisstraße mit ihrem Mercedes nach links auf ein Hofgrundstück verlassen. Sie übersah dabei den ihr entgegenkommenden Wagen. „Wahrscheinlich, weil sie sich mehr an der Einfahrt als am Gegenverkehr orientiert hatte“, mutmaßte ein Sprecher des Polizeikommissariates in Sulingen vor Ort.

+ Das Unfallfahrzeug wird geborgen. © Schlotmann

Auto streift Baum

Die 28-Jährige aus Brockum geriet mit ihrem Wagen bei dem Ausweichmanöver in den Wegeseitenraum. Das Auto streifte einen Baum, fuhr in einen an die Fahrbahn angrenzenden Graben und überschlug sich.

„Der Baum hat dem Fahrzeug die komplette Vorderachse weggerissen“, erklärte der Polizeisprecher.

Mitarbeiter des Rettungsdienstes brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.