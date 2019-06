Freier Blick auf das Gotteshaus

Kirchdorf – Nein, umgeplant wird nicht: Beschlossen hat der Rat der Gemeinde Kirchdorf die Umgestaltung des Kirchplatzes, der entstanden ist nach dem Abriss der ehemaligen Gaststätte Nachtigall, und dafür in den Haushaltsplan des Jahres 2019 einen Betrag von 300 000 Euro eingestellt. Bewilligt sind Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm. Aber ein Parkplatz wird es nicht.

Pastor Klaus-Joachim Bachhofer berichtet, dass derzeit angesichts der Vielzahl an kirchlichen Ereignissen, die im Gotteshaus gefeiert werden, die Teilnehmer das Areal als Parkfläche nutzen. Erstmals ist der Blick aus Süden her frei auf die Kirche – und viele Bürger, ob Mitglied der Kirchengemeinde oder nicht, genießen diesen freien Blick auf das Gotteshaus.

Kommune und Kirche gemeinsam aktiv

Die Gemeinde hat das Areal erstanden und schultert die Kosten der Umgestaltung. Gemeinsam wollen Kommune und Kirche hier einen Platz schaffen, der als Treffpunkt am Kirchturm dienen kann. Denn: der Platz liegt sehr zentral gegenüber von Rathaus und Bank. Zwei unterschiedlich konzipierte Areale mit Sitzgelegenheiten samt sie umgebende Heckeneinfassungen hat das Planungsbüro vorgeschlagen.

Die beiden Linden, die den Nebeneingang der Kirche aktuell flankieren, erhalten Gesellschaft: Drei Bäume werden gepflanzt. Ein Wandelgang spendet Schatten. Das Areal erhalte zudem eine besondere Beleuchtung.

Laut Bauamtsleiter Olaf Heuermann sind die Ausschreibungen erfolgt und könnten die Bauarbeiten Mitte Juli beginnen. Genaue Kosten kann der Fachmann aktuell noch nicht benennen – „aber wir werden den Betrag von bisher berechneten 270 000 Euro nicht halten können“. Nicht höher, sondern darunter werde der Endbetrag wohl letztlich angesiedelt werden können.

„Repräsentativ, aber pflegeleicht“

„Repräsentativ, aber pflegeleicht“, das waren die Wünsche, die Pastor Bachhofer für die Kirchengemeinde als Wunsch geäußert hatte bezüglich der Gestaltung. „Kirche“ hat sich verpflichtet, die Pflege der Anlage zu übernehmen, das sei bereits intern mit den Mitarbeitern abgesprochen, auch Rücklagen dazu seien gebildet.

Kirche und Kommune haben gut zusammengearbeitet bestätigt Bachhofer, auch namens des beim Ortstermin verhinderten Bürgermeisters Könemann. Man verstehe den Kirchenvorplatz als Element, das die Ortschaft aufwerte und die Kirche in den Mittelpunkt stelle.

Die Bauarbeiten sollen, das ist eine gängige Vorgabe an die Unternehmen für Projekte in der Gemeinde Kirchdorf, spätestens bis zum Kirchdorfer Herbstmarkt (in diesem Jahr am 9., 10. und 13. November) beendet sein.

Kosten liegen unter 270 000 Euro

Pastor Klaus-Joachim Bachhofer hat diesen neuen freien Blick auf die Kirche wohlweislich als Foto auf die aktuelle Ausgabe des Gemeindebriefes „Einblick“ gesetzt. „Etwa ein Viertel der Mitglieder der Kirchengemeinde gehen nicht mehr aus dem Haus. Manche sind ans Bett gefesselt“, berichtet Bachhofer. Die Eingeschränktheit, gesundheitlich bedingt, beim sonntäglichen Gottesdienst zu zeigen, falle manchem schwer. Und die Dauer eines regulären Gottesdienstes bilde für andere eine Hürde. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde habe daher ein besonderes Angebot geschaffen, einen Gottesdienst, kürzer als sonst, speziell konzipiert für Senioren, Demenzkranke.

Manche werden samt Bett in die Kirche gebracht, berichtet Bachhofer. Diese Gottesdienste werden zwei Mal im Jahr in Kirchdorf angeboten, der nächste Termin ist am 13. Oktober, Beginn ist um 10 Uhr.

Räumlich größte Kirche im Landkreis

Die Sankt-Nikolai-Kirche in Kirchdorf wurde in den Jahren 1831 bis 1833 erbaut. Auf dem Grundriss eines Kreuzes verweise die klassizistische Kirche in ihrer Nüchternheit und Schlichtheit auf die Mitte des evangelischen Glaubens: Das Wort Gottes. Es ist die räumlich größte Kirche im Landkreis Diepholz, konzipiert für 1200 Besucher. Der Turm indes stamme aus dem 14. Jahrhundert und habe seinen schlanken Helm im Jahre 1805 erhalten, heißt es auf den Internetseiten von Samtgemeinde und Kirche. sis