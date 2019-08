Freie Fahrt ab Mitte Oktober?

Varrel – Der Brückenbau sei fast fertig, sagt Volker Sangmeister. Dass er eben noch nicht fertig sei, habe neulich erst ein Lkw-Fahrer aus Osteuropa feststellen müssen, der alle Straßensperren ignorierte und dann auf der K 20 zwischen Kirchdorf und Varrel an der Große Aue eine ungeplante Pause am Fluß einlegen musste.

Sangmeister weiß auch, dass ortskundige Radler und Spaziergänger immer wieder auch die Baustelle erkunden. Trotz aller Verbote. Der Fachmann von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, sieht diese Baumaßnahme bereits sich dem Ende neigend. „Wir werden auf alle Fälle bis November fertig, wie geplant.“

Die schönste Nachricht aber ist die, dass die Vollsperrung zwischen den Gemeinden bereits früher aufgehoben wird, vielleicht Mitte Oktober. Bis dahin seien die wichtigsten Arbeiten abgeschlossen, sagt Sangmeister. Aktuell wird Sand angefahren, um das Niveau von Brücke zu Fahrbahn auf beiden Seiten der Großen Aue anzupassen, fehlt demnach der Anschluss der Brücke an die Fahrbahn. Und das Geländer. Und die Beschichtung der Fahrbahn. Und noch die Hälfte des Radweges entlang des Abschnittes zwischen dem Kirchdorfer Ortsteil Scharringhausen und dem Varreler Ortsteil Bahnhof.

Die Firma, die zuständig sei für den Radwegebau habe von den insgesamt geplanten gut 4 600 Metern Radweg bisher die Hälfte fertiggestellt. Darunter auch eine Radwegbrücke auf der Südseite. Grundsätzlich sehe der Bauplan es vor, dass bis zur Aufhebung der Vollsperrung alle Arbeiten für die eben jene Vollsperrung notwendig gewesen war, erledigt seien. Grundsätzlich schließe er, Sangmeister, eine erneute kurzzeitige Vollsperrung für weitere Arbeitseinsätze nach der Aufhebung aus. Der Radweg sei weit genug von der Fahrbahn entfernt, so dass die restlichen Arbeiten an dem Radweg ohne Vollsperrung erfolgen können, sagt Sangmeister. Die aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen für Straßenbauarbeiten sehen immer mehr und umfangreiche Sicherheitsabstände vor – zum Schutz der Arbeiter. „Wenn es dann doch zu eng wird, können wir kurzzeitig eine Ampel einrichten und den Verkehr halbseitig an der Baustelle vorbeiführen.“

Und die Kosten? Bleiben die im Rahmen? Das tun sie. Man habe keine außergewöhnlichen Sachen während der Arbeiten erlebt. „Hier und da ein paar Torfböden“, sagt Sangmeister. Grundsätzlich ist die freie Fahrt auf der Kreisstraße 20 notwendig, damit ein anderes Bauprojekt beginnen kann: Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Varrel entlang der Landesstraße 347, wie berichtet. „Irgendwo müssen wir den Verkehr ja entlangführen“, sagt Sangmeister. sis