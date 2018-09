Freie Fahrt durch die „City“

Doch, sieht gut aus, besonders die Einmündung von der Langen Straße in die Marktstraße, die jetzt einen Schlenker in der Fahrbahn hat (von links) Heinrich Kammacher, Olaf Heuermann, Dieter Peth und Holger Könemann.

Kirchdorf - Wer nun denkt, die grauen Steine, mit denen die Kirchdorfer Ortsmitte neu gepflastert wurde, sind ja schon kaputt – nein, falsch, die sind so. Das Design nennt sich BonaVia und harmoniert sehr gut mit den roten Kollegen der Reihe „Modena“. Der Kirchdorfer Ortskern mausert sich immer mehr.

Nach dem ersten Abschnitt mit dem St.-Calais-Platz als Herzstück und dem östlichen Abschnitt der Langen Straße folgt nun die Freigabe für einen weiteren Teil: der mittlere Teil der Langen Straße (ab Ärztehaus bis Maler Brandes), die Marktstraße sowie die Rathausstraße ab St.-Calais-Platz bis Sparkasse. Die Rechnungen hat Bauamtsleiter Olaf Heuermann noch nicht vorliegen, sagt aber: „Es gab keine Schwierigkeiten bei den Bauarbeiten.“

Soll heißen: Weil bautechnisch alles im Rahmen blieb, bleiben wohl auch die Kosten im Rahmen. 750.000 Euro sind eingeplant für diese Umgestaltungsmaßnahmen in diesen Teilbereichen der Kirchdorfer City, Zuschüsse an Dorferneuerungsmitteln werden in Höhe von 364.000 Euro erwartet.

Bevor allerdings die Pflastersteine verlegt wurden, gab es umfangreiche Erdarbeiten, mitunter erwischten die Arbeiter auch mal ein Kabel, sorgten so für eine kurzfristige Telefonpause (wir berichteten). Neuer Regenwasserkanal, der Wasserversorger hat ebenfalls neue Rohre verlegen lassen, die Samtgemeinde ergänzte die Auswahl um Leerrohre, die Platz bieten für künftige Datenleitungen im Breitbandausbau (was seit längerem grundsätzlich bei Erdarbeiten mit eingeplant wird).

+ Einige Grünbereiche werden noch bepflanzt. © S. Wendt Obwohl die Bauarbeiten seit Ende März immer wieder dafür gesorgt haben, dass manche Einrichtung über Umwege oder nicht sauberen Schuhes erreicht werden konnte – die Bürger haben es hingenommen. Bürgermeister Holger Könemann freut es, dass die Arbeiten so deutlich vor dem Kirchdorfer Großereignis, dem Herbstmarkt (10., 11. und 14. November) abgeschlossen sind.

War eine Firma fertig, fing die andere an; erklärt Olaf Heuermann den Ablauf der Bauarbeiten. Die Abstimmung habe immer gepasst, bestätigt Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Besonders gelungen sei die Einmündung der Marktstraße in die Lange Straße, hier ist nun ein kleiner Schlenker eingebaut für die Verkehrsteilnehmer. In der Langen Straße indes befinden sich runde Elemente, derzeit nur gefüllt mit Mutterboden.

„Dort werden noch Säulenhainbuchen eingepflanzt“, erklärt Dieter Peth vom Fachbereich Bauen und Entwicklung der Samtgemeinde Kirchdorf. Es gibt weitere Bereiche für Anpflanzungen: „Hierfür wollen wir einen Plan erstellen, was wo hinkommt“, sagt Bürgermeister Könemann. Die Anpflanzungen sollen im Herbst erfolgen. Die Freigabe der Ortsdurchfahrt in Kirchdorf, inklusive der Marktstraße mit dem neu gestalteten Parkareal vor dem Gemeindehaus, solle bis spätestens am Freitag erfolgen.

Die Bauarbeiten im Ortskern sind damit nicht beendet: Der Neubau eines Mehrparteienhauses (durch die Firma Thiermann aus Scharringhausen), baulich ähnlich wie das neu errichtete Haus am St-Calais-Platz, ist geplant. Für 2019 ist der Abriss der ehemaligen Gaststätte Nachtigall vorgesehen, hierfür seien Mittel aus der Dorferneuerung beantragt.

sis