Freibäder in Barenburg und Kirchdorf in Ferien länger geöffnet

Von: Sylvia Wendt

Längere Öffnungszeiten in den Sommerferien in den Freibädern in Barenburg und Kirchdorf kündigen Holger Könemann, Lars Röper, Bauamtsleiter Olaf Heuermann, Martin Salzwedel, Heinrich Kammacher und Uwe Kellermann (von links) an. © S. Wendt

Barenburg / Kirchdorf – Es kann nicht an der Temperatur liegen, dass die Herren nicht mal mit den Füßen auf die erste Stufe der Treppe im Nichtschwimmerbecken des Freibades Barenburg treten wollen für das Foto: 29 Grad Celsius habe das Wasser, sagt Schwimmmeister Martin Salzwedel. Im Schwimmerbecken ziehen die Schwimmer bei immerhin kuscheligen 26,5 Grad ihre Bahnen. Nee, so viel sind es im Naturfreibad Kirchdorf nicht ganz – erfrischend ist es immer.

Und in beiden Freibädern wird für die Dauer der Sommerferien, die am 5. Juli beginnen, der Badespaß verlängert. Schwimmmeister Martin Salzwedel in Barenburg sowie die Rettungsschwimmer Anika Rosemann und Wilhelm Wolter erhalten Unterstützung durch weitere DLRG-Mitglieder, damit die Aufsichtsstunden geleistet werden können.

Das Naturfreibad Kirchdorf ist für die kommenden sechs Wochen durchgängig von 10 bis 20 Uhr geöffnet, das Freibad in Barenburg öffnet an den Wochenenden ebenfalls von 10 bis 20 Uhr durchgehend, montags bis freitags von 7 bis 9 Uhr für die Frühschwimmer, ist dann von 12.30 bis 20 Uhr wieder für die Badegäste geöffnet. In der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr finden Schwimmkurse statt.

Es sind Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen im Angebot und: „Wir haben noch Plätze frei für Kurzentschlossene“, sagt Uwe Kellermann, der die Kurse koordiniert und die Anmeldungen im Rathaus in Kirchdorf entgegennimmt (Tel. 0 42 73 / 88 26, E-Mail: kellermann@kirchdorf.de).

Während der Schwimmkurse ruht der Badebetrieb im Freibad in Barenburg, damit die jungen Schwimmanfänger sich auf den Kurs konzentrieren können. 63 Kinder sind bereits angemeldet, das Gros aus der Samtgemeinde, aber auch Mädchen und Jungen aus dem Umland nutzen die Chance, in den Sommerferien schwimmen zu lernen. Martin Salzwedel schult in neun Kursen über sechs Wochen, jeder umfasst zehn Stunden, verteilt auf zwei Wochen (montags bis freitags): „Die tägliche Einheit schult besser“, sagt Salzwedel. Es gelte, Vertrauen zu schaffen, den Mädchen und Jungen spielerisch das Schwimmen beizubringen. Der Kurs schließt im Idealfall mit dem Seepferdchen.

Während am Vormittag die Schwimmkurse stattfinden, ist das Naturfreibad in Kirchdorf (ab 10 Uhr) geöffnet: „Das ist gelebte Bädergemeinschaft“, freuen sich die Bürgermeister Holger Köneman aus Kirchdorf und Lars Röper aus Barenburg. Die kombinierten Eintrittskarten kommen seit zwei Jahren sehr gut an und die Aufsichtsteams unterstützen sich gegenseitig.

Politische Entscheidung ist, die beiden Freibäder als Angebote in der Samtgemeinde zu halten. Zum einen wird der Schwimmunterricht gefördert und für die Busse gezahlt, die die Kids von der Grundschule in Kirchdorf zum Schwimmunterricht ins beheizte Freibad Barenburg befördern. Zum anderen ist seitens der Samtgemeinde ein jährlicher Zuschuss an beide Bäder in fast sechsstelliger Höhe eingeplant.

Wie wichtig das ehrenamtliche Engagement an beiden Standorten ist, durch den Förderverein in Barenburg und den TuS in Kirchdorf, unterstreichen Röper, Könemann und Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher: „Ohne dieses große Engagement würden die Bäder bautechnisch kaum in solch gutem Zustand sein.“

In diesem Jahr fehlen noch die Badegäste: An den bisher richtig heißen Tagen sind 500 Gäste, verteilt über den Tag, schon eine gute Zahl, berichtet Schwimmmeister Martin Salzwedel. Die Vielzahl an Attraktionen und Freizeitangeboten lässt sie bei der ersten Wolke am Himmel eben nicht ins Freibad fahren. Außerdem sind viele Kids im Ganztagsunterricht bis in den Nachmittag hinein gebunden.

Wer die Bäder noch nicht kennt: Nach Kirchdorf wird für Mittwoch, 5. Juli, zur „School’s out“-Party eingeladen, in der Zeit von 12 bis 20 Uhr. Eine Schaumkanone, eine Hüpfburg und die Wasserlaufmatten kommen zum Einsatz, kündigt Anika Rosemann für das Bäderteam an. Nach Barenburg laden Kioskbetreiber Marcus Rische und Ehefrau Diana Duczek für Samstag, 8. Juli, 11 bis 18 Uhr ein zum „Sommerfest“ mit Kinderprogramm, Bratwurst, Bier vom Fass sowie „Big Harry“ (bekannt von „Big Brother“) und seiner Band.