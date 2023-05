Freibad in Barenburg öffnet am Sonntag, 14. Mai

+ © Privat Die Riesenrutsche wurde für die Badesaison 2023 saniert. © Privat

„Stiller Auftakt“ mit freiem Eintritt am ersten Badetag

Barenburg – Die Saison im Freibad in Barenburg beginnt am kommenden Sonntag, 14. Mai. Bedingt durch umfangreichere Bauarbeiten, die aufgrund schlechten Wetters auch noch öfters verschoben werden mussten, konnte die Eröffnung nicht, wie eigentlich seit Jahren üblich, zum 1. Mai erfolgen (wir berichteten). Die Eröffnung, sonst ein „bunter“ Termin mit vielen Kuchen und Getränken, wird in diesem Jahr schnörkellos erfolgen – Bürgermeister Lars Röper erklärt: „Es gibt einfach so viele andere Veranstaltungen an diesem Wochenende. Wir planen deshalb eine stille Eröffnung. Das Bad ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet und die Kuchentafel samt geselligem Zusammenkommen von Förderverein Freibad Barenburg und allen Helfern – soll später nachgeholt werden.“ Der Eintritt am ersten Badetag ist dennoch kostenlos, erklärt Röper.

Frühschwimmer-Zeit: wochentags von 7 bis 9 Uhr

Das Freibad ist wochentags für die Frühschwimmer von 7 bis 9 Uhr geöffnet, sowie nachmittags von 14 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr. Das gilt zunächst für den Mai. „Für Juni und Juli gucken wir, ob wir die Öffnungszeiten tagsüber erweitern können, ob dafür genügend Rettungsschwimmer zur Verfügung stehen“, teilt Uwe Kellermann von der Verwaltung in Kirchdorf mit. Bei Kellermann laufen auch die organisatorischen Fäden zusammen in Bezug auf die Schwimmkurse: Nachgefragt sind Schwimmkurse für ganz neue Wasserratten sowie Auffrischungskurse für Anfänger. Plätze sind noch frei. Gibt es Kurse auch für Jugendliche und Erwachsene? „Da liegen uns keine Anfragen vor, darum würden wir uns kümmern, wenn die Nachfrage da ist“, sagt Kellermann, der unter Tel. 0 42 73 /88 26 im Rathaus in Kirchdorf zu erreichen ist. sis