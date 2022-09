Freistatt: Fotos frischen Erinnerungen auf

Von: Sylvia Wendt

Andreas Lüschow leitet die Geschichtswerkstatt Freistatt, die für Samstag in die Moorkirche einlädt. © S. Wendt

Geschichtswerkstatt präsentiert erste Recherchen

Freistatt – 100 Jahre Freistatt –das Jubiläum wird 2023 gefeiert. Was nicht nach viel Material klingt, das man sichten müsste, oder? „Wir haben über 1 000 Bilder, mehrere Hundert Zeitungsartikel, 2 646 Einträge in Archiven, Büchern, Dokumenten und tragen alles zusammen, ordnen.“ Und wie Andreas Lüschow von der fünfköpfigen Geschichtswerkstatt Freistatt das sagt, klingt das nach „Sammeln mit System“.

Tatsächlich hat Lüschow nicht nur ein Faible für den Blick auf die Historie seines Heimatortes Freistatt, sondern kennt sich auch beruflich in der Online-Handhabung aus, sprich: Er kennt Archive, weiß, wie die Zugänge erfolgen, wie und wo man sucht. Und er findet.

Erste Aufrufe haben ganz analog Material gebracht. Fotos, die digitalisiert werden mussten. Gut 1 000 Bilder benötigen ihre Zeit. Ehemalige Mitarbeiter oder deren Familien, Mundpropaganda und erste Artikel ließen das „Archiv“ der Heimatforscher vor Ort wachsen. „Da ist vieles in alle Winde zerstreut“, erklärt Lüschow Post aus dem In- und Ausland. Es könne passieren, dass dann plötzlich drei Kartons mit Material zu sichten und erfassen sind. Lüschow hat deshalb ein eigenes Archivsystem entwickelt, das über Namen und Stichworte alle Dokumente untereinander referenziert. „Es eignet sich super für die Recherche nach Personen oder Gebäuden“, erklärt Lüschow.

Schüler 1914 in Freistatt. © Privat

Was wie eine trockene Suche anmutet, ist das auch: „Wir haben halt wenig Zeitzeugen. Das macht es schwierig, Bilder zu beschriften, darauf abgebildete Personen zu benennen oder die Gebäude. Ist es ein Mitarbeiter? Ein Zögling? Ein Mann in Behandlung? Ein Kriegsgefangener?“ Das Team, das sich um die Chronik der Gemeinde kümmert, steht bei fast jedem Bild vor dem immer ähnlichen Berg an Fragen. Diejenigen Zeitzeugen zu befragen, die es noch gibt, bietet eine spannende Abwechslung. Zeitzeugen etwa, die berichten, wie sie einst im (inzwischen geschlossenen) Freistätter Freibad schwimmen lernten. „Fotos bringen Erinnerungen wieder“, weiß Lüschow.

Und deshalb lädt die Geschichtswerkstatt Freistatt für Samstag, 17. September, zu einem „Historischen Nachmittag“ in die Moorkirche ein, Beginn ist um 15 Uhr. Hier wird eine Auswahl der bisherigen Recherchen zum Jubiläum präsentiert. „Gleichzeitig soll dieses Treffen den Austausch von Erinnerungen und ein Wiedersehen ehemaliger Freistätter ermöglichen. Wer Bilder oder Dokumente aus und über Freistatt beisteuern möchte, ist herzlich eingeladen, diese mitzubringen“, erklärt Lüschow. Wer schon weiß, dass er vorbeischauen möchte, meldet sich unter Tel. 01 76 / 36 46 79 98 oder per E-Mail (geschichte@freistatt.de) an – der besseren Planung wegen.

Lüschow hat diverse Schmankerl gefunden. Nein, die Geschichte vom „Patientenraub“ aus dem Jahr 1928 ist unbekannt. Noch. Immerhin war der Vorfall Anlass, einen neuen „Knigge“ herauszugeben für den „Verkehr mit Kranken“. Kurzgefasst: Ein Arzt, der die Patienten der Bethelanstalten in Freistatt betreute, wollte einen von ihnen von einem Krankenhaus in ein anderes verlegen lassen. Was verweigert wurde. Daraufhin lieh sich der Arzt ein Auto, holte den Patienten aus dem Krankenbett und fuhr ihn eigenmächtig in die andere Klinik. Im Nachklang gab es üble Beschimpfungen, auch gegen andere Ärzte, die wiederum die ärztliche Ehrenkammer in Hannover erreichten, die einen Verweis erteilte.

Von Zeitzeugen, „Patientenraub“ und „Volksschädling“

Jener Arzt sollte weitere Schlagzeilen liefern, weil er Strafzahlungen verweigerte, seine Promotionsurkunde an die Universität zurückschickte und gleich mehrere Strafverfahren gegen ihn, der sich „Ritter der Offenbarung und der Sodbrennerei“ nannte, angestrengt wurden.

Für Lüschow interessant ist, „welch unterschiedliche Wege die Menschen nach Freistatt gebracht haben.“ Nicht alle mit hehren Absichten oder dem Wunch nach Veränderung. Kurt Tremel etwa, Betrüger und Hochstapler. „Es waren eher kleine Delikte“, erklärt Lüschow. Mit falschem Doktortitel habe Tremel sich eingeschlichen als Erzieher. Ein Gericht habe den Mann als „Volksschädling“ zur Todesstrafe verurteilt. Und dann der Fall aus dem Jahr 1940, wo auffällig viele Todesfälle in sehr kurzer Zeit im Kirchenbuch stehen.

Erste Recherchen legen nahe, dass es sich um einen Fall von Alkoholvergiftung handeln könne. Lüschow hatte diverse Quellenangaben kombiniert und denkt, dass alle dasselbe gepanschte Zeugs getrunken haben. „Letztlich aber wurde nicht alles erfasst und archiviert.“ „Es gibt auch viele Erinnerungen, die positiv sind“, betont Lüschow. Etwa an die Gans „Grete“, die immer die Besucher begrüßte.

Unglück 1954 – die Heugabel im Herzen. © Privat

Das Team der Geschichtswerkstatt (neben Lüschow gehören Marita Sengstake, Dorthe Fischer, Marie und Holger Stolp dazu) plant weitere Interviews mit Zeitzeugen. Eine eigene Chronik könnte die Ortsfeuerwehr bekommen, denn die wurde am 29. Juni 1952 Kreismeister bei den Wettbewerben in Groß Lessen und am 6. Juli 1952 Bezirksmeister in Hannover. „Na, wenn das nichts ist!“, sagt Lüschow und spendiert noch einen Knüller: Die „Heugabel im Herzen.“