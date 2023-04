Förderverein verschiebt die Freibaderöffnung in Barenburg

Von: Sylvia Wendt

Barenburg – Gestern noch im T-Shirt unterwegs, heute reicht der dicke Pulli schon nicht mehr zum Wärmen. Die Winterjacke – sie ist noch griffbereit. Wer denkt da an Badespaß? Das Wetter ist es auch, das eine große Rolle spielt bei der Verschiebung der Saisoneröffnung für das Freibad Barenburg. Statt am 1. Mai, wie in den vergangenen Jahren, wird es in dieser Saison wohl der 14. Mai.

Zuviel Regen, aber auch das derzeit Übliche an Baustellen: Die Riesenrutsche bekommt eine neue Beschichtung, das können die Helfer und Mitglieder des Fördervereins Freibad Barenburg nicht alleine realisieren. Die Fachfirma hatte zeitweise keine personellen Kapazitäten frei für den Einsatz in Barenburg und dann funktionieren die Lieferketten auch noch nicht alle reibungslos. Marlo Rethorn vom Vorstand des Fördervereins Freibad Barenburg schildert weitere Widrigkeiten bei den Arbeitseinsätzen: „Manches Mal mussten wir alle 20 Minuten pausieren, weil wieder ein starker Regenguss niederprasselte.“

Intensiv überlegt worden war, doch am 1. Mai zu öffnen – immerhin sind die Arbeiten an den Schwimmbecken abgeschlossen, das Wasser ist drin und Badegäste könnten hineinspringen. „Aber dann haben wir uns dagegen entschieden“, sagt Rethorn. Etwa wegen der Baustelle Riesenrutsche: Die ist eingerüstet und bleibt das auch bis zum Abschluss der Arbeiten. Das Gerüst steht so, dass Badegäste drumherum gehen müssten. Badegäste und zeitgleich Arbeiten auf de Gelände – nein, das wollte man vermeiden. „Zumal wir uns bei den Arbeiten an den tragenden Elementen der Riesenrutsche für das Eisstrahlen entschieden haben, statt der herkömmlichen Sandstrahlung. Das ist für das Material verträglicher, macht aber auch Dreck. Das geht im laufenden Betrieb nicht.“

Das Babybecken ist die umfangreichste Baustelle in diesem Jahr. Es wurde von Grund auf neu aufgebaut. Hier konnte man, ebenfalls aufgrund des Wetters, erst spät pflaster, auch hier muss eine Beschichtung aufgetragen werden. Auch hier sind Arbeiten im laufenden Betrieb undenkbar.

Erste Bänke sind bereits wieder montiert, manche haben einen neuen Anstrich bekommen. Die Terrasse ist fertig, der Zaun drumherum auch. Noch stehen nicht alle Liegen dort, wo sie hinsollen.

In Absprache mit allen Beteiligten, mit der Verwaltung, mit Schwimmmeister Martin Salzwedel wurde entschieden: Die Eröffnung wird verschoben. Die Samstage 29. April, 6. Mai und 13. Mai werden weiterhin für Arbeitseinsätze genutzt – aber auch für den Saisonkartenverkauf. In Barenburg werden auch die Kombikarten für die gemeinsame Nutzung der Freibäder in Barenburg und Kirchdorf verkauft. Der Kauf ist an allen drei Samstagen jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr möglich. Die Kunden werden gebeten, ihre alten Saisonkarten mitzubringen – Kartenzahlung ist nicht möglich.

Und natürlich kann sich immer einbringen, wer möchte: Der Spielplatz muss hergerichtet werden, einzelne Elemente liegen noch im Winterlager in der Herrenumkleide. Das Netz am Beachvolleyballfeld ist noch nicht aufgestellt, die Grünanlagen sind so umfangreich, da reichte der erste Einsatz noch nicht. Laut Rethorn wurden bereits neu entstandene Beete schön bepflanzt und sind einige neue Blumenkästen ebenfalls hergerichtet. Wer sich einbringen möchte, wende sich an Fördervereinsvorsitzenden Klaus Parakenings (Tel. 01 62 /9 77 90 97) oder Marlo Rethorn (Tel. 01 51 / 23 67 31 71). Die Förderer werden zudem spontan zu Arbeitseinsätzen zusammenkommen, um Gut-Wetter-Abschnitte auszunutzen. Die offizielle Eröffnung ist für den 14. Mai angedacht. Mit der traditionellen Kaffee- und Kuchentafel. Laut Marlo Rethorn sind in der Saison 2023 auch wieder Abendschwimmtermine geplant, wann diese stattfinden, werde spätestens zur Eröffnung festgelegt.

