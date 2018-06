EU-Mittel für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrten Barenburg und Varrel

Barenburg - Kuhscheiße. Das hätten die Kindergartenkids auch früher sagen können. Mit Heike Fliess (Landesbeauftragte des Amtes für regionale Landentwicklung Leine-Weser), Christian Schönfelder (Dezernatsleiter Flurbereinigung / Landmanagement im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, LGLN), CDU-Landtagsabgeordnetem Karsten Heineking, Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher sowie den Bürgermeistern Heinrich Hustedt (Varrel) und Hermann Dencker (Barenburg) stehen am Donnerstag Profis vor der Kamera, aber den Hinweis, wie ein Lächeln fürs Foto gelingt, geben die Kleinen gerne.

Mit dem Betrag von über einer Million Euro, die Heike Fliess an EU-Fördergeldern im Gepäck hat, hätten die Kinder wenig anfangen können, umgerechnet in Bonbons ist die Menge kaum vorstellbar. Aber sie werden verstehen, was mit dem Geld passiert: Dank der Fördermittel für die Gemeinde Barenburg kann die Ortsdurchfahrt umgestaltet werden.

Für die Kids heißt das: Wenn sie im Jahr 2020 Post in den Briefkasten schmeißen möchten, müssen sie nicht auf zig Lkw und Autos achten auf dem Weg zum Einkaufszentrum „Fritz“, haben einen breiteren und schöneren Fußweg (wir berichteten). 645.000 Euro (53 Prozent der Gesamtkosten) fließen in den Flecken. 440.000 Euro Zuschuss gehen an die Gemeinde Varrel – auch hier, wie berichtet, ist die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt geplant.

Der Betrag dient für die Maßnahmen der Gemeinde (die Nebenanlagen und die Regenwasserentwässerung, für die Fahrbahnsanierung der Hohen Straße zeichnet de Straßenbauverwaltung verantwortlich). „Beide Gemeinden sind Teil der ILE-Region, der Integrierten Ländlichen Entwicklung Mitte Niedersachsen, die als Leitziel die Weiterentwicklung der Ortskerne und Siedlungsschwerpunkte als attraktive Lebens- und Wohnstandorte nennt“, erklärte Fliess bei der Übergabe der Bewilligungsbescheide an die Bürgermeister.

Dorfkerne verwandeln

Wissend, dass die europäischen Fördergelder die Dorfkerne in einen ästhetischen Raum statt einer reinen Bitumenfläche verwandeln. Wissend, dass die Gemeinden einen fast genausohohen Betrag gegenfinanzieren. Das aber sei Teil der zukunftsorientierten Dorfgestaltung, erklärte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher.

Im Zusammenschluss seien Aufgaben verteilt auf die Mitgliedskommunen, andere schultern sie als Samtgemeinde gemeinsam. In Sachen Dorfentwicklung haben die Akteure in Varrel und Barenburg intensiv gearbeitet – umso schöner, findet Heike Fliess, sei nun der krönende Abschluss mit der Neugestaltung der Ortsdurchfahrten. Deren Maßnahmen, das teilte Fliess am Donnerstag mit, nicht bis zum 31. Dezember 2019 abgeschlossen sein müssen. Barenburg und Varrel erhalten eine Verlängerung – bis zum 30. Juni 2020. Auch das ein Grund zum Lächeln.

sis