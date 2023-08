Fleischtheke statt Farbeimer: Susanne Wege entschied sich für eine Ausbildung im Varreler Familienbetrieb

Von: Gerhard Kropf

Teilen

Ehrung für Susanne Wege (Zweite von links) durch Gerhard Kollhorst (links), Stephan Kollhorst und Heidi Kollhorst. © Gerhard Kropf

Susanne Wege seit 40 Jahren im Team der Fleischerei Kollhorst

Varrel/Kirchdorf – 40 Jahre Mitarbeiterin der Fleischerei Kollhorst in Varrel: Diesen beruflichen Meilenstein meisterte am Dienstag Susanne Wege. Am 1. August 1983 begann sie ihre Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin in dem Familienbetrieb, der damals noch auf dem alten Betriebsgelände der ehemaligen Schlachterei Gustav Kramer angesiedelt war. Das neue Gebäude schräg gegenüber war noch im Bau, erinnert sich die Jubilarin. „Eigentlich wollte ich gerne Malerin werden“, erzählt sie.

Aber die Lehrstellen waren damals knapp, und als sie mit ihrer Großmutter bei Kollhorst einkaufen war, sahen sie, dass die Schlachterei eine Auszubildende suchte. Also bewarb sie sich – erhielt eine Zusage und begann die Ausbildung. Nach der Lehre wechselte sie in die Filiale im Gemischtwarenladen Beuermann in Kirchdorf, arbeitete anschließend in der Fleischereifiliale im benachbarten Geschäft „Röhrkasten“ und schließlich im örtlichen Combi-Markt. Hier möchte die Jubilarin gerne weiterarbeiten, nach Möglichkeit bis zur Rente, denn sie habe hier „sehr nette Kollegen und fast ausschließlich freundliche Kunden“, sagt Wege. Zu ihrem Jubiläum kamen Seniorchef Gerhard Kollhorst, der sie seinerzeit eingestellt hatte, sowie Heidi und Stephan Kollhorst mit einem großen Präsentkorb nach Kirchdorf, um zu gratulieren.