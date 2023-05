Feuerwehren aus drei Kommunen löschen Moorbrand bei Freistatt

Von: Harald Bartels

Feuerwehrkräfte im Einsatz auf der weitläufigen Moorfläche. © Bartels, Harald

Ein Moorbrand bei Freistatt beschäftigte am Mittwoch gleich sechs Ortsfeuerwehren.

Gegen 16 Uhr war der Alarm ausgelöst worden, weil eine Moorfläche nördlich der Bahnlinie bei Freistatt in Brand geraten war. Laut Kreisfeuerwehrpressesprecher Ralf Schröder waren vor Ort zunächst die Ortsfeuerwehren Freistatt und Wehrbleck sowie die Ortsfeuerwehren Barver und Hemsloh und die Ortsfeuerwehr Wagenfeld mit ihrem Einsatzquad; hinzu kam die Ortsfeuerwehr Rehden: Sie war zu einem anderen Einsatz gerufen worden, bei dem die Kräfte aber nicht eingreifen mussten.

Die Einsatzkräfte unter der Leitung von Kirchdorfs Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann löschten das Feuer auf der gut 2,5 Hektar großen Fläche von mehreren Seiten; die Wasserversorgung stellten die Wehren sicher aus einem nahe gelegenen Teich sowie per Pendelverkehr von einer Wasserentnahmestelle in Freistatt. Währenddessen überprüften die Drohnengruppen Mitte und Süd der Kreisfeuerwehr die Lage aus der Luft. Für die rund 150 Feuerwehrleute dauerte der Einsatz bis in den Abend hinein. Ebenfalls vor Ort waren ein Rettungswagen und die Polizei.

Aufgrund der Rauchentwicklung war die Bahnstrecke zeitweilig gesperrt, die Einwohner in Freistatt und Wehrbleck wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Brandursache ist derzeit noch nicht ermittelt, das Feuer brach aber nach ersten Erkenntnissen im Wegeseitenraum auf dem Gebiet der Samtgemeinde Rehden aus.

Von mehreren Seiten bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer. © Bartels