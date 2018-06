Neu in der Ferienkiste: die Kuscheltiersprechstunde

Kirchdorf - Kuscheltiersprechstunde? Wo gibt es denn sowas? Am 24. Juli, im Rahmen der Kirchdorfer Ferienkiste 2018. Das Team der Praxis Dr. Matthias Link empfängt die „Patienten“ und ihre Halter im Alter von fünf bis zwölf Jahren um 15 Uhr in der Varreler Praxis.

Melanie Lück und Sandra Meißner, beide Mitarbeiterinnen der Verwaltung im Rathaus in Kirchdorf, koordinieren die Veranstaltungen der Vereine, Organisationen und Einzelanbieter, die dafür sorgen, dass in den Sommerferien keine Langeweile aufkommt. Laut Melanie Lück sind es zumeist Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren, die die Veranstaltungen besuchen. Die Jugendlichen hätten zumeist andere Interessen.

Die Angebote der Ferienkiste 2018 können, wie bereits im vergangenen Jahr, wieder online gebucht werden. Das habe sehr gut funktioniert, erinnert Lück. Die Buchungen, die noch möglich sind, werden den Eltern immer aktuell angezeigt, sie erhalten auch gleich eine Bestätigung.

Die Übersicht mit Detailinformationen zu den Veranstaltungen steht ebenfalls online, ist zu finden über die Homepage der Samtgemeinde. Wer nicht online buchen kann, kann sich im Rathaus bei Melanie Lück (Tel. 0 42 73 / 88 40, E-Mail an lueck@kirchdorf.de) oder Sandra Meißner (Tel. 0 42 73 / 88 15, E-Mail an meissner@kirchdorf.de) informieren und Plätze in der Ferienkiste 2018 buchen.

Neben der Kuscheltiersprechstunde sind auch der Kreativtag am 26. Juli in Holzhausen (Ausrichter: Heimatverein / Gemeinde), die „Wasserolympiade“ am 2. August (Ausrichter: SoVD Kirchdorf) sowie das Abenteuerspiel „Tatort Kirche“ (Ausrichter: Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Kirchdorf) neu im Angebot.

Die Veranstaltungen sind erstmals auf einem kleinen Flyer aufgelistet, statt in einem Büchlein. Dieser Flyer wurde an die Schulen und Kindergärten verteilt, liegt in den örtlichen Banken aus. Datum, Veranstalter, Ort, Preis und Altersgruppe sind angegeben. Wer mehr wissen möchte, kann sich online informieren. Gebucht werden kann ab dem kommenden Mittwoch, 13. Juni um 14 Uhr.

Etwa 500 Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren wohnen in der Samtgemeinde und ein Großteil von ihnen nutzt das Angebot. Auch in diesem Jahr wird ein Pfandgeld erhoben, das die Kinder beim Besuch der Veranstaltung ausgehändigt bekommen.

www.kirchdorf.feripro.de

Veranstaltungen im Überblick

Die 27 Veranstaltungen verteilen sich über die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinden, einzig in Freistatt findet in diesem Jahr keine Veranstaltung statt.

Neben dem heiß begehrten „Kochen mit Kindern“, zu dem Annedore Plate namens des DRK-Ortsvereins Kirchdorf in ihre Küche bittet (2. Juli), werden weitere Küchenschlachten geschlagen: am 28. Juni wird Pizza gebacken mit dem DRK Bahrenborstel, „Ein süßer Tag“ heißt es am 17. Juli in zwei Gruppen beim SV Falke Wehrbleck und zur „Küchenschlacht“ lädt das DRK-Kirchdorf für den 19. Juli ein.

Das „Sommerfest auf Baumann’s Hof“ ist nicht mehr Abschluss der Ferienkiste, sondern mittendrin (22. Juli). Nicht fehlen dürfen Bastelangebote (etwa Malen in Varrel am 4. Juli, Filzen in Kirchdorf am 3. August), Sportliches (etwa Sommer-Biathlon in Strange am 13. Juli, Dreikampf am 18. Juli in Kirchdorf oder Boßelolympiade in Wehrbleck) sowie „Tierisches“ (etwa „Ein Tag rund ums Pferd“ in Woltringhausen am 9. Juli, Angeln für Kinder am 15. Juli in Barenburg, „Spiel und Spaß auf dem Bauernhof von Steffen Hoyer in Kuppendorf am 25. Juli oder der „Abend mit den Jägern“ am 3. August in Heerde).

Besucht wird die Polizei in Sulingen (12. Juli) und der Oldtimerstammtisch Kirchdorf stellt seine Schnauferl vor (21. Juli).