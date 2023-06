Feier zwischen Regen, Sturm und Hitzewelle

+ © Kropf Der Hofstaat in Varrel mit, von links, Kommandeur Torben Henke, Adjutant Karsten Simon, Adjutant Markus Grafe, Königin Olga Chmut, König Grigorij „vom Bahnhof“ Chmut, Ehrendame Edith Obenhaus, Ehrendame Sonja Lübkemann, Adjutant Jörg Mühlenhardt und Präsident Mark Gödeker. Vorne (von links): Ehrendame Lotta Gödeker, Ehrendame Merle Gödeker, Königin Mira Gödeker und Prinzgemahl Hannes Kellermann. © Kropf

Varrel: Grigorij „vom Bahnhof“ Chmut regiert / Kindermajestät mit zwei Königreichen

Varrel – Eng wurde es am Freitagabend auf dem Königshügel in Hartjes Park, denn sowohl Königin Melanie „die Entschlossene“ Michler als auch Kinderkönigin Milea Reuter standen mit ihrem Hofstaat dort bereit, ihre auf frischen Glanz renovierten Königsketten an ihre Nach-folger zu übergeben, die ebenfalls mit ihrem jeweiligen Hofstaat Platz finden mussten. Ihnen zu Füßen die Schützen, angetreten, um Ihrer neuen Majestät zu huldigen. Grigorij Chmut hatte sich im Stechen durchgesetzt und wurde als König „Grigorij vom Bahnhof“ ausgerufen. Ihm zur Seite steht Königin Olga. Vizekönig ist Mario Maschmann.

Auch das Kinderkönigsschießen wurde mit einem Stechen entschieden: Mira Gödeker gewann. Sie regiert nun die Kinderkönigsreiche in Varrel – und in Dickel. Ihr Prinzgemahl ist Hannes Kellermann. Begonnen hatte das Schützenfest schon am Donnerstagabend mit dem Aufstellen des Fahnenmastes vor der Residenz von Königin Melanie. Dazu nutzte man eine Regenpause. Angesichts der Wetterprognosen hatten die Nachbarn Zelte aufgestellt, die mit eilig herbeigeschafften Sandsäcken und Zurrgurten verstärkt und gesichert wurden.

Königin Melanie hatte dafür gesorgt, dass seit diesem Jahr auch die Residenz der Kinderkönigin durch ein ansprechendes Schild geschmückt wird, das Corinna Sudenn gesponsert und angefertigt hat.

. Auch eine Abordnung der Sulinger Schützengesellschaft von 1896 feierte mit, denn der König der Piedelpoggen, Thorsten Vielhauer, wohnte früher in Varrel. Eine Fußballmädchenmannschaft der Spielgemeinschaft Groß Lessen-Varrel feierte den zweiten Sieg des Kreispokals in Folge. Der zweite Schützenfesttag wurde bei großer Hitze draußen eher in den temperierten Räumen des Gasthauses Hartje gefeiert, zur Musik des Musikteams und bis in den frühen Sonntagmorgen. gk