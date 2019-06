Fast 50 Jahre im Dienst der Bürger

Fachbereichsleiter Horst Meyer geht in den Ruhestand

+ © Sylvia Wendt Horst Meyer, Fachbereichsleiter Bürgerservice, geht in den Ruhestand. © Sylvia Wendt

Freitag, 7. Juni, 12 Uhr, „High Noon“, sagt Horst Meyer. „64 und n Keks“ alt, sagt er und, dass es Zeit sei zu gehen. Einfach gehen, die Woche beenden – und, wie nebenbei, das Berufsleben. Das fände er gut. Der Mann drängt sich grundsätzlich nicht in den Vordergrund, was nicht heißt, dass er keine Ziele hätte. Nun geht er in den Ruhestand. Mit Horst Meyer verliert die Verwaltung der Samtgemeinde Kirchdorf den Fachbereichsleiter Bürgerservice – und ein schier unerschöpfliches Arsenal an Fachwissen.