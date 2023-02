Familie Kemmann lässt die alte Mühle in Kirchdorf abreißen

Von: Sylvia Wendt

Schaltkästen, ein altes Telefon an der Wand und über all dem: Spinnweben. © S. Wendt

Kirchdorf – Die einen nennen es „ortsbildprägendes Gebäude“, für Familie Kemmann ist es der Teil der Familiengeschichte, dessen Kapitel längst beendet ist. Spinnen sind seit Jahren der einzige Aktivposten in der ehemaligen Mühle in der Kirchdorfer Ortsmitte.

Gerd Kemmanns Urgroßvater Wilhelm Dreyer hat 1909 hier eine Motormühle gebaut. Keine 100 Jahre später, 2003, werden Mühlenbetrieb und Landhandel eingestellt. Eine Zeit lang wird noch Futter für die eigenen Schweine produziert, aber auch das endet 2010, als Heiner Albers, Ralf Windhorn und Gerd Kemmann sich zusammenschließen und gemeinsam die Bioenergie Kirchdorf GmbH & Co. KG gründen, für ihre Biogasanlage.

Die Familiengeschichte der Kemmanns zeigt den Strukturwandel auf, der in der Landwirtschaft rasant voranschreitet. Die Idylle, die jene sehen, die das alte Gebäude als ortsbildprägend werten, gibt es schon längst nicht mehr. Längst haben die Waagen ausgedient, liefern die Landwirte kein Getreide mehr an, das gemahlen werden muss. Gerd Kemmann zeigt auf einen langen Riss in einer der Wände. Und rät: „Ins 2. Obergeschoss würde ich nicht mehr gehen...“

Eine Spezialfirma hat die mit Asbest verseuchten Dachelemente fachgerecht entsorgt. Einer der baulichen Negativposten, die von außen nicht sichtbar sind. Der Blick hinein, „das ist wie eine Reise zurück in der Zeit, oder?“, fragt Kemmann. Das ist es: Das senfgelbe Telefon an der Wand datiert wohl aus den 1980ern, längst ruft hier niemand mehr an. An dem Pult darunter, deutlich älter als das Telefon, hat lange niemand mehr gestanden und Bestellungen aufgenommen. Zwei Hämmer liegen, bedeckt von dicker Staubschicht, auf dem Boden und in einer anderen Ecke, ebenfalls dick eingestaubt, alte Gewichte.

Die typischen Mühlenbestandteile im Inneren des Hauses sind verknüpft durch schier kilometerlange Spinnenfäden. Die Familie hat sich fachmännischen Rat eingeholt – zur Substanz des Gebäudes, zum möglichen Umbau als Wohnimmobilie. Unterm Strich bleibt: Es ist ein altes Haus. Hinter der jetzigen Klinkerfassade des ältesten Gebäudeteils befindet sich noch der ursprüngliche Klinker, einst in Bahrenborstel gebrannt. „Der ist total weich“, erklärt Kemmann, weshalb 1947 eine neue schützende Fassade davor hochgezogen wurde.

Neben dem Mühlenbetrieb befand sich genügend Platz in den drei Etagen für Lagerräume für Futtermittel und eine Reinigungsanlage für Saatgetreide im zweiten Obergeschoss. Neben den beiden Mühlenteilen auf knapp 300 Quadratmetern befindet sich die Rampenanlage. Die Rolltore, 1978 installiert, werden gerade abmontiert, sie haben einen neuen Besitzer gefunden. Der Blick ist nun frei auf ein Holzständerwerk, das Familie Kemmann erhalten und weiter nutzen möchte, auf einem neuen Gebäude.

Und die weitere Nutzung des Grundstücks? „Mal sehen“, murmelt Gerd Kemmann, dann wieder sparsam mit Worten.

Die Hofstelle ist zugelassen für 511 Mastplätze für Schweine, die Ställe sieht man von der Langen Straße aus eher nicht. Ist die Mühle aber abgerissen, wäre der Blick frei. Ungeklärt ist, wie aktive Landwirtschaft und Mietwohnungsbau nebeneinander harmonieren. Ungeklärt ist auch, wie lange Familie Kemmann diesen Stall noch betreiben wird.

Staub und Blätter auf dem Boden zeigen: Hier findet schon lange kein Müller-Alltag mehr statt. © S. Wendt

Eine Fachfirma wird das Gebäude abtragen. „Und den Bauschutt sorgfältig sortieren, der wird dann wieder genutzt, um aufzufüllen“, erklärt Kemmann. Was denn auffüllen? „Naja, die Rampenanlage ist komplett unterkellert“, erklärt Kemmann. Da würde nach dem Abriss also ein neun mal 25 Meter großes Loch klaffen. Ebenso dort, wo die Waage ausgebaut wird und dort, wo sich, noch, die Annahmegruben zum Befüllen befinden. Kemmann hofft auf einen Abschluss der Arbeiten in wenigen Wochen.

Die Familie hat bereits alles an Memorabilia entsorgt aus dem Gebäude – Gerd Kemmann ist erstaunt, was sich in den Jahrzehnten alles angesammelt hatte. Ja, doch, ihn berühre die Entscheidung, die die Familie gemeinsam gefällt habe: „Da ist auch Wehmut und Melancholie dabei. Wir sind die Generation der Abbrecher, weil wir diese Gebäude abreißen.“

Der älteste Gebäudeteil. © S. Wendt

Oder auch Platzschaffer: Mitten im Ort entsteht eine Grundstücksfläche, auf der, wie im direkten Umfeld, wohl mehrstöckige Wohnhäuser entstehen könnten, zentraler Wohnraum – findet sich ein Investor.

Zunächst aber der Abriss und, Kemmann ist ja auch Gemeindebrandmeister in der Samtgemeinde Kirchdorf, die Sirene für die Alarmierung, noch montiert auf dem Dach der alten Mühle, wird um ein paar Meter versetzt, auf das Scheunendach.

Wie ohne das markante Bauwerk das Zelt für die Gewerbeschau beim Kirchdorfer Herbstmarkt, traditionell auf dem Gelände der Familie Kemmann aufgebaut, geplant werden kann, bleibt noch offen...