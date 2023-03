Falken ehren ihre „Sportler des Jahres“

Von: Sylvia Wendt

Ehrung der „Sportler des Jahres“ mit, von links, Andreas Rohlfs, Collin Wacker, Maralin Uhlenberg, Lenja Wacker und Carsten Falldorf. © Privat

Wehrblecker Sportverein erhöht nach 21 Jahren wieder die Mitgliedsbeiträge

Wehrbleck – Wann wurde der Euro in Deutschland eingeführt? 2002 – aus dem Jahr stammt die letzte Beitragserhöhung für die Sportler des SV „Falke“ Wehrbleck. Nun aber summieren sich die vom Verein zu zahlenden Beiträge für die einzelnen Verbände, die über die Jahre regelmäßig nach oben korrigiert wurden – und der Vorstand hat nun entschieden, den Beitrag für die Mitglieder in diesem Jahr anzupassen. Die stimmten den Vorschlägen in der jüngsten Versammlung einmütig zu.

Ehrung der langjährigen Mitglieder mit, von links, Carsten Falldorf, Andreas Rohlfs, Heiner Traemann, Wilhelm Reimers, Siegfried Heller, Malte Wiegmann, Heinz Speckmann, Heinrich Kellermann und Udo Harms. Vorne, von links, Marion Langhorst, Nele Wiegmann und Ilona Rohlfs. © SV Falke Wehrbleck

Bei den Wahlen wurde Vorsitzender Carsten Falldorf im Amt bestätigt, Kassenwart Dennis Langhorst kandidierte nach 20 Jahren nicht erneut, um die Finanzen kümmert sich künftig Mathis Wiegmann. Im Mittelpunkt standen Ehrungen: Seit 60 Jahren gehört Heinrich Kellermann dem Sportverein an. Er wird allerdings noch übertroffen: Von Gerhard Harms, seit 70 Jahren ein „Falke“. Mit Spannung wurde die Ehrung der „Sportler des Jahres erwartet“: Jugendsportlerin des Jahres ist Lenja Wacker (Jugendfußball), Sportlerin des Jahres ist Volleyballerin Maralin Uhlenberg und Sportler des Jahres Collin Wacker (Fußball). sis/r.

Ehrungen 25 Jahre Mitglied: Thomas Lüdemann, Nico Lüdemann, Sören Symkenberg, Malte Wiegmann, Nele Wiegmann, Lea Rohlfs, Ilona Rohlfs, Tanja Ahlers; 40 Jahre Mitglied: Cornelia Köster, Heiner Traemann, Fred Harzmeyer, Siegfried Heller, Sven Heitmann, Wilhelm Reimers, Maik Hadeler, Eckhard Rohlfs und Thomas Harms sowie, für 41 Jahre Marion Langhorst; 50 Jahre: Udo Harms, Otto Harms und Heinz Speckmann