Fairster Sportler im SV „Falke“ ist Fußballer Collin Wacker

Wehrbleck: Carsten Falldorf bleibt Vorsitzender des Sportvereins

+ Ehrungen im SV „Falke“ Wehrbleck (von links): Andreas Rohlfs, Collin Wacker, Melanie Witte, Marcel Katscher, Justin Wagner und Carsten Falldorf.

Wehrbleck - 76 „Falken“ fanden sich jetzt in der Gaststätte Lüdemann in Wehrbleck ein und wurden vom Vorsitzenden Carsten Falldorf zur Jahreshauptversammlung des SV „Falke“ Wehrbleck begrüßt. Mit Vorfreude wurde auf das bevorstehende Sportlerjahr geschaut, denn das Vereinsjahr 2018 habe dem Wehrblecker Sportverein etliche Erfolge beschert: Ob Tischtennis, Boxen oder Jugendfußball - „in allen Sparten gab es Erfolgserlebnisse“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Zur Wahl standen turnusgemäß der Vorsitzende und der Kassenwart. Einstimmig wurden Carsten Falldorf und Dennis Langhorst in ihren Ämtern bestätigt. Die jahrelange Vereinstreue wurde ebenfalls geehrt. Dennis Langhorst konnte sich neben seiner Wiederwahl über die Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft freuen. Die Sportler gratulierten Uwe Lüdecke zu 25 Jahren in den Reihen der „Falken“.