Fahrkurse sollen Unfallhäufung durch Pedelec-Boom entgegenwirken

Von: Michael Walter

Verkehrswacht, Polizei und Landkreis ziehen an einem Strang und bieten neue Kurse für mehr Sicherheit auf dem Pedelec an. Von links: Wolfgang Rehling von der Verkehrswacht, Der Syker Kommissariatsleiter Jan Gaebel und Fachdienstleiter Volker Töllner. © Michael Walter

Verkehrswacht, Polizei und Landkreis Diepholz bieten gemeinsam neue Sicherheits-Fahrkurse an. Im Fokus stehen Pedelecs und Autos.

Syke – Das Pedelec boomt seit zehn Jahren „Jedes Jahr verdoppeln sich die Verkaufszahlen“, weiß Wolfgang Rehling von der Verkehrswacht Landkreis Diepholz. Dummerweise schießen damit auch die Unfallzahlen in die Höhe. Und weil Pedelec-Fahrer genauso wenig eine Knautschzone haben wie Fahrrad- oder Motorradfahrer will seine Organisation da etwas tun. Gemeinsam mit der Polizei und der Kreisverwaltung bietet die Verkehrswacht jetzt wieder neue Sicherheitskurse mit Fahrtraining an.

Jährlich bieten Verkehrswacht, Polizei und Landkreis Diepholz sechs Veranstaltungen an

„Wir hatten vor Corona schon mal mit ein paar Testveranstaltungen angefangen“, blickt Rehling zurück. „Seit zwei Jahren machen wir das jetzt sechsmal im Jahr.“ An verschiedenen Standorten, verteilt über den ganzen Landkreis.

Pedelecs sind eine tolle Sache: Sie machen Spaß, und die Unterstützung durch den Elektromotor macht selbst lange Touren mit Steigungen und Gegenwind mühelos. Rein von den Verkaufszahlen haben sie dem konventionellen „Nur-Tretfahrrad“ längst den Rang abgelaufen. „Etwa 90 Prozent aller neu verkauften Räder sind Pedelecs“, weiß Wolfgang Rehling.

Sie sind aber auch gefährlich. Weil sie schwerer sind als konventionelle Fahrräder. Und weil sie schneller sind. Beides zusammen ergibt in bestimmten Situationen ein völlig anderes Fahrverhalten. Und das unterschätzen viele Benutzer kräftig.

Fit mit dem Pedelec Sulingen 24. April

Weyhe 11. Mai

Syke 25. Mai

Diepholz 1. Juni

Twistringen 22. Juni

Syke 18. August Treffpunkt ist immer um 15 Uhr an den Feuerwehrhäusern vor Ort. Die Kurse enden gegen 19 Uhr und kosten zehn Euro pro Person.

Anmeldung: Marco Niemann

Telefon: 04242 / 976-44 03

E-Mail: verkehrssicherung@diepholz.de

Jan Gaebel, der Leiter des Syker Polizeikommissariats bringt die Unfallzahlen von 2021 ins Gespräch (die von 2022 hat er auch, die sind aber noch nicht freigegeben). Da gab's im Landkreis 66 Unfälle mit Pedelec-Beteiligung. Bei 59 davon gab es Verletzte, davon 16 Schwerverletzte. Und ein Unfall endete für den Pedelec-Fahrer tödlich. In 21 Fällen war der Pedelec-Fahrer der Hauptverursacher.

Die Kurse der Verkehrswacht wollen sowohl die Fahrtechnik der Teilnehmer verbessern als auch ganz allgemeines Fehlverhalten im Verkehr abstellen. „Wir fahren zum Beispiel erst Slalom im kleinen Gang und dann nochmal im großen Gang“, erzählt er. „Spätestens den zweiten Pylon schaffen sie dann gar nicht mehr, weil sie durch die Unterstützung viel zu schnell werden. Und ab diesem Moment sind auch alle Teilnehmer voll dabei.“

Als zweites Projekt bieten Verkehrswacht, Polizei und Landkreis unter dem Stichwort „Fit im Auto“ auch spezielle Fahrtrainings für Senioren an. Der erste von fünf Kursen ist bereits in der kommenden Woche: Am Donnerstag, 23. März, bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Barrien. Beginn: 8 Uhr.

Fit mit dem Auto Syke 23. März, FTZ Barrien

Weyhe 20. April, Feuerwehr Dreye

Diepholz 4. Mai, Verkehrswacht

Syke 7. September, FTZ Barrien

Sulingen 28. September, Fahrschule Griewe Dauer: 8-13 Uhr

Kosten: 35 Euro

Anmeldung: Marco Niemann

Telefon: 04242 / 976-44 03

E-Mail: verkehrssicherung@diepholz.de