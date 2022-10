Fachkräfte fordern den unbedingten Erhalt von „Sprach-Kitas“

Von: Fabian Pieper

Kitas im Kreis Diepholz setzen sich für den Erhalt der Sprach-Kitas ein. Sie fordern zweckgebundene Zahlungen, statt frei zur Verfügung stehende Gelder.

Landkreis Diepholz – Das Bundes-Förderprogramm „Sprach-Kita“ läuft zum Jahresende aus. Das kündigte der Bund im vergangenen Sommer an. Damit wollen sich die insgesamt 22 am Programm teilnehmenden Kitas im Landkreis Diepholz allerdings nicht so einfach abfinden. Sie kämpfen für den Erhalt des in ihren Augen erfolgreichen und mittlerweile etablierten Modells.

Kitas sind von einem großen Qualitätsgewinn seit Start des „Sprach-Kita“-Programms überzeugt

Deshalb haben sich am Donnerstag Sprachfachkräfte und Leitungen von fast allen betroffenen Einrichtungen im Landkreis in Sulingen getroffen, um für ihre Sache zu werben. Für sie steht fest: Zur Sicherung der Qualität der Betreuung müssen die Sprach-Kitas bleiben.

Das 2016 befristet eingeführte und mehrfach verlängerte Programm stellt den Einrichtungen zweckgebundene Fördergelder für die Schaffung einer halben Fachkraft-Stelle sowie die Anschaffung von Materialien und Durchführung von Projekten zur Verfügung. Das Ziel ist eine verbesserte alltagsintegrierte sprachliche Bildung. „Vorher haben wir vieles aus dem Bauch heraus gemacht“, sagt Jasmin Scholz, „aber jetzt haben wir unser Bewusstsein geschärft.“ Die Sprachfachkraft der Sulinger Kita Zauberland muss es wissen, denn sie ist bereits von Beginn an dabei. „Wir sind der Sand im Getriebe, der mit Themen ankommt“, sagt sie, und wird dann aus der Runde ergänzt: „Aber auch der Schmierstoff!“

Deshalb sagt sie: „Ich glaube, wir haben uns in den letzten sieben Jahren qualitativ mega weiterentwickelt.“ Als Beispiele nennen sie und die anderen Anwesenden die vier Pfeiler des Programms: sprachliche Bildung, Zusammenarbeit mit den Familien, Inklusion und digitale Medien.

Kita-Qualitätsgesetz würde vier Milliarden Euro Fördergelder ohne Zweckbindung auslösen

Ganz frisch dabei ist die Kita Thriburi aus Drebber. Sie ist erst Anfang des Jahres ins Förderprogramm aufgenommen worden. Dort seien seitdem beispielsweise Tablets oder speziell für Kinder entwickelte Kameras angeschafft worden, um den Kindern den Umgang mit digitalen Medien näherzubringen. Die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, würde beim Wegbrechen der Fachkraft zukünftig fehlen, erklärt Kita-Leiterin Corinna Schomschor und erntet zustimmendes Kopfnicken.

Das verkündete Ende sei für viele ein Schock gewesen. Denise von Gordon, Sprachfachkraft der Diepholzer Kita Himmelsstürmer, habe „überhaupt nicht damit gerechnet“. Zwar habe sie den Rückhalt ihres Trägers, auch nach dem 1. Januar in der Einrichtung weiterbeschäftigt zu werden, doch in welcher Funktion, das wisse sie nicht. Anderen Fachkräften hingegen drohe das Aus.

Dabei sei der Rucksack an Fachwissen „übervoll“, wie Fachberaterin Katja Fäth vom Landkreis Diepholz erklärt. Sie verweist darauf, dass Ende November in den Haushaltsberatungen des Bundes eine Entscheidung über ein mögliches Weiterlaufen des Modells entschieden werden soll, das durch das Kita-Qualitätsgesetz abgelöst werden könnte. Dadurch würden in den kommenden beiden Jahren zwar Fördergelder in Höhe von rund vier Milliarden Euro fließen, die allerdings nicht wie bisher zweckgebunden in die sprachliche Bildung fließen müssen. Sie könnten stattdessen etwa für Sport- oder Ernährungsprojekte eingesetzt werden.

Der Bundesrat hatte im September mit seiner Empfehlung an die Bundesregierung dem Anliegen Rückendeckung gegeben. Der Rückhalt ist spürbar: An einer Unterschriftenaktion beteiligten sich fast 300 000 Unterzeichner. Am Mittwoch, 19. Oktober, wird es zudem einen bundesweiten Aktionstag geben.