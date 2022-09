Fachfirma für Ersatzteile feiert Jubiläum

Die aktuelle Luftaufnahme von Diesel Technic in Kirchdorf, Firmensitz seit 1976. © Diesel technic

50 Jahre Diesel Technic: Kirchdorfer Unternehmen feiert mit Mitarbeitern

Kirchdorf – Es wird kein „Tag der offenen Tür“ für jedermann, dennoch mag es so anmuten: 1 400 angemeldete Teilnehmer werden am Samstag in Kirchdorf auf dem Gelände von Diesel Technic erwartet. Die Firma feiert ihr 50-jähriges Bestehen und bietet den Mitarbeitern einen Familientag voller Aktionen.

Vorbereitet ist für Samstag ein Rundgang mit etlichen Höhepunkten, berichtet Volker Brinkmann, „Abteilungsleiter Partner Marketing & Kommunikation“. Einblicke werde es geben in Technikbereiche oder auch das Kleinteilelager. Hier sind Testmaschinen im Einsatz, zeigen den automatisierten Ablauf beispielhaft, wo sonst 150 Shuttle-Fahrzeuge die Bestellung aus 40 000 Behältern mit mehr als 12.000 verschiedenen Artikeln zusammenstellen. Es gibt aber auch Gabelstaplerfahrten bis zur obersten Etage des Hochregallagers, mit Blick aus einer besonderen Vogelperspektive aus 17,5 Metern Höhe.

Andere gründen Weltfirmen in Garagen. Erwin Naujoks und Horst Lieberwirth haben sich 1972 in Sulingen Räume gemietet, für den Export von Schlauch- und Rohrleitungen für Dieselmotoren. Nach vier Jahren erfolgt der Umzug der Firma nach Kirchdorf, wo 3 500 Quadratmeter Lagerfläche und 800 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung stehen.

Kernkompetenz der Firma sei, Markenersatzteile in garantierter Qualität für die unterschiedlichen Anforderungen zu entwickeln heißt es in der Jubiläumsbroschüre. Die hauseigenen Marken werden als „DT Spare Parts“ oder „SIEGEL Automotive“ vertrieben.

Das silberne Jubiläum 1997 ist international: Diesel Technic betreibt inzwischen Tochtergesellschaften in Italien, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden. Seit 1995 wird der Mittlere Osten über eine Tochtergesellschaft in Dubai bedient.

Russland war zuletzt ein starker Markt, bestätigt Volker Brinkmann. Mitte März sei die letzte Lieferung erfolgt, danach nichts mehr, aufgrund des Angriffskrieges. Nein, kompensieren könne die Firma den Wegfall nicht. Und, ja, auch die Ukraine gehört zu den Partnern. Ja, Diesel Technic müsste Anteile zurückgewinnen, wenn Russland wieder beliefert werden sollte, denn laut Brinkmann lieferten Mitbewerber weiterhin. Er betont jedoch: „Das wäre die wirtschaftliche Seite. Es gibt aber auch eine moralische Seite.“ Die Wiederaufnahme sei derzeit kein Thema.

Wie ist die Firma durch die Pandemie gekommen? Laut Brinkmann, gut. „Wir haben zertifizierte Zulieferer, haben starke Logistikkapazitäten an den Standorten und deshalb hohe Verfügbarkeiten.“ Die schnelle Lieferbarkeit von Ersatzteilen ist wichtig. Die Lager seien individuell für die Märkte bestückt, in Frankreich etwa gebe es mehr Teile für Renault. Vorteil Diesel Technic, erklärt Brinkmann denn Mitbewerber hätten durchaus Lieferprobleme gehabt.

Blick in das automatisierte Kleinteilelager. © Privat

Gebaut werde am Standort Kirchdorf eine Erweiterung der Lagerfläche. Dazu werde der Warenausgang verlagert. Diese Hallenerweiterung soll laut Brinkmann im ersten Quartal 2023 fertiggestellt sein, anschließend starte die Erweiterung des automatischen Kleinteilelagers. „Auch unsere Investitionen in den Umweltschutz sind vorangekommen. Die Umrüstung der Beleuchtung auf LED im kompletten Gebäude und in den Hallen ist abgeschlossen. Die Installation der PV-Anlage in Kirchdorf läuft planmäßig. Mit einer Inbetriebnahme rechnen wir im September. Am Standort in Dubai läuft die Installation der PV-Anlage ebenfalls planmäßig. Hier ist mit einer Inbetriebnahme im Oktober zu rechnen. Die E-Ladesäulen auf dem Parkplatz sind installiert, müssen aber noch angeschlossen werden. Aufgrund fehlender Bauteile wird sich die Inbetriebnahme voraussichtlich noch etwa zwei Monate verzögern“, nennt Brinkmann weitere Neuerungen. Apropos E-Autos: Diesel Technic wolle das Ohr am Puls der Hersteller behalten, Die eigenen Alternativprodukte rechtzeitig am Markt haben und Lösungen ebenfalls im E-Sektor anbieten. In Bezug auf die einzelnen Bauteile bleibe eine große Anzahl im Bestand, aber die Fachleute im Produktmanagement beschäftigen sich bereits mit diesem „sehr relevanten Thema“, bestätigt Brinkmann.

Der gebürtige Twistringer gehört seit zehn Jahren zum Team, das aktuell rund 650 Mitarbeiter aus 30 Nationen an sieben internationalen Standorten umfasst. Allein 400 Mitarbeiter sind nach Angaben der Firma am Standort Kirchdorf aktiv. Es dürfen gerne mehr werden. Gesucht werde Nachwuchs in diversen Bereichen, ob Technik oder Büro oder Logistik.

Meilensteine in der Firmengeschichte. 1972 Gründung der Firma durch Horst Lieberwirth und Erwin Naujoks in Sulingen (beide Unternehmensgründer sind aktuell im Aufsichtsrat und wollen am Samstag beim Familientag dabeisein). 1976 Umzug nach Kirchdorf, 1980 Gründung einer eigenen Entwicklungsabteilung für eigene Markenprodukte. 1988 Gründung des ersten Tochterunternehmens in Europa (Frankreich), 1995 Gründung des ersten Tochterunternehmens in Übersee (Vereinigte Arabische Emirate). 2005 Übergabe der Unternehmensleitung an den aktuellen Vorstand: Dr.-Ing. Steffen Vondran, Susanne Küfe-Vorholt, Frank Behrens und Ralf Nädtke. Quelle: Diesel Technik