Fachbetriebe bündeln Know-how in Firma „Gorilla Solar“ in Varrel

Von: Sylvia Wendt

Teilen

„Gorilla Solar“, die neue Firma mit Sitz in Varrel, leiten Ernst-Christian Gerbes, Volker Heitmann und Jörn Bensemann (von links). © S. Wendt

Varrel – Als Elektriker steht gemeinhin nicht das Bewegen auf Dächern im Vordergrund. Und im Berufsalltag als Dachdecker fristen Schaltkästen eher ein Schattendasein. Da ist ein Zusammenschluss der Expertisen zwischen Ernst-August Gerbes (Geschäftsführer des traditionsreichen Varreler Familienunternehmens, das zurückreicht auf Christian Ernst Gerbes und seinen Sohn Ernst zum Ende des 19. Jahrhunderts) und Volker Heitmann (Inhaber der 1984 gegründeten Firma Heitmann Haustechnik mit Sitz in Wehrbleck) doch mehr als naheliegend.

Beide Geschäftsführer werden in der neuen Firma „Gorilla Solar“ ergänzt um Jörn Bensemann in der Leitung. Start: Heiligabend 2022. Und jetzt, nach nur einem Monat ohne viel Sonne, aber mit Gelegenheit, Solaranlagen auf Dächern zu montieren, fällt die Bilanz positiv aus: Die Firma verzeichnet Anfragen von privaten und gewerblichen Kunden ebenso wie sie Bewerbungen von Mitarbeitern vorweisen kann. Dritter im Bunde ist Jörn Bensemann, von der 1998 gegründeten Bahrenborsteler Firma „Elektro Nordholz“.

Solarenergie vom Dach – das ist ein Thema, das in allen drei Firmen nichts Neues ist. Allerdings ist das eine im Portfolio des jeweils anderen eher ein untergeordnetes Thema. „Die Unternehmen Gerbes Dächer und Heitmann Haustechnik arbeiten seit vielen Jahren bereits zusammen. So entstand die Idee für die Gründung von Gorilla Solar – zwei starke Partner bündeln ihr Know-how“, heißt es dazu auf der Homepage der neuen Firma.

Die haben sie gegründet, um punktgenau diese Dienstleistung anbieten zu können. Gerbes Dächer stellt sich weiterhin als versierter Ansprechpartner für alles rund ums Dach dar und Heitmann Haustechnik bleibt Ansprechpartner für die ständig wachsende Vielfalt der Haus- und Gebäudetechnik.

Als „Gorilla Solar“ möchten sie ihr Handwerkswissen einsetzen, um die Energiewende in der Region mitzugestalten. Solarelemente auf dem Dach sind ebenfalls nichts Neues. „Aber die Entwicklung ist gigantisch“, beschreibt Volker Heitmann die heutigen Module.

Das beginnt mit der Platzierung: Die Ost-Westausrichtung ist optimal, aber auch Nordseiten sind heute nicht mehr ausgeschlossen. Neuerungen birgt natürlich auch die Technik, die Leistung der heutigen Module ist mit der von vor 20 Jahren nicht vergleichbar. Heitmann erinnert an die damaligen Kosten und muss lachen: „Da hat man eine Anlage für 100000 DM gehabt, die nur drei kW Leistung hatte.“ Pro Modem, erklärt Heitmann, seien heute 420 Watt drin.

Was auf welchem Dach möglich ist – das Expertenteam liefert passgenaue Planungen. Auf lange Sicht sollen feste Teams die Solaraufträge der „Gorillas“ umsetzen. Gibt es Lieferschwierigkeiten beim Material? „Nur die Speicher sind rar. Das wird sich auch auf längere Sicht erst mal nicht ändern“, erklärt Volker Heitmann. „Wir haben vorgeordert und unsere Kapazitäten gefüllt. Wir haben viele der Komponenten am Lager und Zusagen, dass weiteres Material geliefert wird, sodass wir Aufträge erfüllen können“, erklärt Ernst-Christian Gerbes. Und beide betonen: Die PV-Anlagen dienen zumeist der eigenen Versorgung der Auftraggeber, die Speicherkapazitäten nachträglich einzubauen, sollte der Speicher während der Montage einmal kurzfristig fehlen, sei kein Problem. Die Einspeisung ins Netz ebenso wenig – da sei der Landkreis Diepholz gut aufgestellt.

Wie schnell können die „Gorillas“ mit Firmensitz in Varrel derzeit einen Auftrag umsetzen? „Wir haben aktuell ein Zeitfenster von vier bis sechs Wochen. Das wird sich wohl ändern, je mehr Aufträge eingehen. Unser Ziel ist, dass wir den Kundenauftrag in acht bis zehn Wochen umgesetzt haben“, sagt Heitmann.

Strompreiserhöhung, Steuerersparnis, Vorsorge vor einem Blackout, alternative Energieversorgung, Nutzen von regenerativen Energien: Es gibt eine Vielzahl an Gründen, die die Kunden anfragen lässt. „Wir sind neu, wir müssen uns erst mal eine Nische schaffen“, sagen Gerbes und Heitmann.

„Gorilla Solar“ beschäftigt sich dabei ausschließlich mit der Solartechnik auf Dächern. Planungen für Balkone oder Freiflächen – „das ist nicht unser Ding“, sagen Gerbes und Heitmann unisono.

Und wer hat sich eigentlich den Namen ausgedacht? Wortneuschöpfungen aus den Namen Gerbes und Heitmann – das haben beide schnell verworfen. „Da waren wir zügig bei Tiernamen. Der Panda war in Kombination mit Solar schon vergeben, warum also nicht der Gorilla? Das ist ein Name, da guckt jeder zweimal hin“, sagt Ernst-Christian Gerbes. Und Heitmann knüpft, lachend, die Verbindung von regenerativen Energien zur fast ausschließlich pflanzlichen Ernährung der Gorillas...