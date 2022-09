„Es war gut, fast sogar sehr gut“

Von: Carsten Sander

Teilen

Der Verschönerungs- und Heimatverein Barenburg zeigte, wie Spinnrad und Webstuhl funktionieren. © Sander, Carsten

Barenburg beendet die Feier-Trilogie mit dem „Tag des offenen Dorfes“

Barenburg – Als der Feuerwehrmann an dem Autowrack den Spreizer ansetzt, um die Fahrertür zu öffnen, sind die Kinder sofort da. Staunen, Neugier – das haben sie so noch nie gesehen! Gleiches dürfte auch für jene Besucher gelten, die zwei mit Schwert, Beil, hölzernem Schild und urwüchsigem Bart ausgerüstete normannische Kämpfer dabei beobachten, wie sie wild auf sich eindreschen. Nur gut, dass weder das eine noch das andere Ernstfälle waren, sondern Teil des Programms, mit dem sich Barenburg beim „Tag des offenen Dorfes“ anlässlich seiner 775-Jahr-Feier den eigenen Bürgern präsentierte.

Die Veranstaltung am Sonntag bildete den Abschluss einer Feier-Trilogie, die am Freitag mit dem offiziellen Teil und einer anschließenden Dorfparty begonnen hatte (wir berichteten) und die sich am Samstag mit einem Straßenpicknick fortgesetzt hatte. Das Picknick auf dem neuen ZOB war zwar – wie schon der Freitag und auch der Sonntag – nicht mit Sonnenschein gesegnet, wurde dennoch nach Schätzung von Michael Maschmann von 350 bis 400 Menschen besucht. „Es war gut, fast sogar sehr gut. Es war richtig schön idyllisch“, sagte der Gastronom, der zugleich Sprecher des Orga-Teams ist.

Die „Wikinger“ zeigten ihr Können mit Schild, Schwert und wilden Tritten. © Privat, Sander

Für den Sonntag hatte Barenburgs Bürgermeister Lars Röper dann vor allem einen Wunsch. „Wenn die Sonne scheinen würde, wäre das mal ein richtiges Highlight.“ Nun ja, es blieb in diesem bei Highlight-Häppchen in Form von kurzen Sonnenmomenten. Aber immerhin: Der Tag war auch nicht verregnet, weshalb Barenburg das machen konnte, was sich der Ort vorgenommen hatte: sich zu öffnen. Heißt: Zu zeigen, was man zu bieten hat.

In Zahlen: Zwölf Vereine zeigten sich auf der zur Flaniermeile umfunktionierten Ortsdurchfahrt, elf Firmen machten mit, fünf Gastro-Betriebe sorgten für Verpflegung, die Feuerwehr zeigte ihr Können, die Kirche eröffnete den Tag mit einem Gottesdienst und bot an, den Kirchturm zu erklimmen – von innen und per Treppe natürlich. Das DRK stand zudem mit Infopoint, Rettungswagen und Spielen für die Besucher zur Verfügung. Kurzum: „Es haben alle mitgezogen“, so Michael Maschmann.

Ordentlich besucht war der „Tag des offenen Dorfes“ dann auch – wenngleich sich die Gästeschar auf den vielen Metern zwischen Anfang und Ende der Flanierstraße weit auseinanderzog. Doch als die Theatergruppe ihre Auftritte hatte und kurze Sketche präsentierte, tummelten sich die Barenburger und die, die es mal waren oder mal werden wollen, am ZOB. Dann war es erkennbar voll.

Die Ortsfeuerwehr Barenburg zeigt ihr Können an einem Autowrack, die „Wikinger“ zeigen es mit Schild, Schwert und wilden Tritten. © Sander

Um den Tag für die Kinder spannend zu gestalten, wurde die „Fleckenrallye“ erfunden. Eine Liste mit Aufgaben, Fragen und Rätseln wurde ausgegeben – die jeweiligen Antworten und Lösungen fanden sich wiederum an den verschiedenen Ständen der Firmen und Institutionen. Unter den insgesamt 86 teilnehmenden Kindern wurden Sachpreise verlost – mit einem Tablet-Computer als Hauptpreis. Die Gewinner sind bei den Kindern bis zehn Jahren Clara Diephaus, Lian Lübkemann und Lia Tönjes sowie bei den 10- bis 15-Jährigen Artur Jerke, Titus Kammacher und Neele Stacks.

Frisch war’s beim Straßenpicknick am Samstag (Bild links), aber dennoch „richtig schön idyllisch“. © Privat, Sander

Doch noch einmal zurück zu den normannischen Kämpfern – auch Wikinger genannt. Sie waren eindeutig die am wildesten anzuschauenden Gesellen. Sie nennen sich „Des Wahnsinns fette Beute“, kleiden sich in Gewänder, wie auch die Wikinger sie vermutlich einst trugen, ahmen deren Handwerk nach, haben Mitmacher in Barenburg – und wenn gewünscht, liefern sie auch eine Show mit Gebrüll und krachenden Hieben. csa