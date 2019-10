Rat erteilt Zustimmung für Umbaupläne

Barenburg: Sanierung und Umgestaltung der Ortsdurchfahrt kosten rund 1,7 Millionen Euro

+ Die erste Bauphase beginnt im Bereich Einmündung K 19 / Heilig-Kreuz-Kirche. Foto: S. Wendt

Barenburg – Die nächste Straßensperre im Sulinger Land steht in der Ortsdurchfahrt Barenburg bevor: Baubeginn für deren Umgestaltung soll noch in diesem Jahr sein. Der Rat der Gemeinde hat in nicht-öffentlicher Sitzung am Donnerstagabend seine Zustimmung erteilt. Vorbehaltlich des Entscheides der Kirche, die ein Votum für die Arbeiten zwischen Kirche und Gemeindehaus zu treffen hat, können die im Sommer vorgestellten neuen Pläne an die Baufirmen rausgehen – und die Arbeiten beginnen.