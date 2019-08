Erstes Wiedersehen nach 65 Jahren

Die Teilnehmer am Klassentreffen. In der Mitte Rosemarie Blaszyzk. Foto: Gerhard Kropf

Varrel – Im Jahre 1954, also vor 65 Jahren, beendeten über 40 junge Menschen ihre Schulzeit an der damaligen Volksschule in Varrel. Unter ihnen war auch Rosemarie Dabels, deren Eltern mit allen fünf Kindern drei Jahre später nach Amerika auswanderten. Heute heißt sie Rosemarie Blaszyzk und lebt in Chicago. Ihre Kontakte nach Deutschland hat sie nie abreißen lassen.

Und nutzte diese nun, um ihre ehemaligen Klassenkameraden zu einem Klassentreffen in das Gasthaus Hartje-Melloh einzuladen. Mit ihrer Freundin Erika Großmann, heute in Wuppertal wohnhaft, teilt sie gemeinsame Erinnerungen, etwa an die ehemalige Schlachterei Egon Rohlfs in Varrel. Erika Großmann wandte sich an Ulrich Bogdan aus Varrel, um dieses Klassentreffen zu organisieren. Obwohl mittlerweile um die 80 Jahre alt, folgten zahlreiche ehemalige Klassenkameraden, teilweise gemeinsam mit Ehepartner der Einladung. Im Clubzimmer des Gasthauses erinnerten sie sich bei Kaffee und Kuchen an die gemeinsame Schulzeit und erzählten sich gegenseitig ihre unterschiedlichen Lebenswege. Namensschilder erleichterten das Wiedererkennen. Viele sind in Varrel und umzu geblieben – wahrscheinlich der Grund, warum es bislang noch kein Klassentreffen gegeben hatte, denn, so formulierte es ein Teilnehmer: „Die meisten von uns sind sich ja sowieso ständig begegnet, da brauchte es kein Klassentreffen.“

Aber für Rosemarie Blaszyzk und einige andere, die es in entferntere Orte verschlagen hatte, galt das nicht. Und sie freuten sich besonders, die ehemaligen Klassenkameraden nach Jahrzehnten wieder zu treffen. Es fehlte auch nicht der Besuch im Küsterhaus, in der ehemaligen Schule, in der sie die letzten Schuljahre verbracht hatten und in der sie von den Lehrern Drescher, Grote, Marquardt und Neumann unterrichtet wurden. Ob man sich zum 70-jährigen Jubiläum wieder trifft – man weiß es nicht. Aber es stehe dann ja auch die Gnadenkonfirmation (70 Jahre) an. Das könnte man verbinden.

Am Klassentreffen nahmen teil Rosemarie Blaszyzk geb. Dabels, Käthe Buhr geb. Kuhlmann, Edwin Dase, Günter Gerbes, Irmgard Grote geb. Heineke, Hannelore Haltermann geb. Schulz, Daniel Hoffmann, Egon Kastens, Helmut Kropp, Klaus Reiff, Heinrich Runge, Fritz Sudmann, Karla Wiegmann geb. Gloye und Heide Witte geb. Quitsch. gk