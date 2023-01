„Erster Spatenstich“ für Fernwärme aus Wehrbleck für Freistatt

Symbolischer erster Spatenstich für die innovative Energieversorgung in Freistatt: Andreas Rohlfs, Claus Freye, Stefanie Schwinge-Fahlberg, Gero Enders und Dr. Johanna Will-Armstrong (von links). © S. Wendt

Freistatt – Vor einem Jahr wurden die Verträge unterzeichnet und heute sind die Mitarbeiter der Firma P&H Fernwärme und Schweißtechnik in Freistatt unterwegs und reißen ob des passenden Wetters bereits den Boden auf: In Tiefen zwischen 80 Zentimetern und einem Meter werden Rohre gelegt, die künftig die Abwärme aus der Biogasanlage von Andreas Rohlfs in Wehrbleck nach Freistatt transportieren. Rohlfs sagt, die Anlage kann sechs Millionen Kilowattstunden pro Jahr produzieren. „Einheizen“ möchte die Firma „Landwärme Freistatt“ den Empfängern schon ab diesem Jahr.

Energiekosten senken – das war die Ausgangsidee für Bethel im Norden. Und nicht nur die Häuser des Unternehmens profitieren von der Idee, sondern auch die gut 50 Privathaushalte der Gemeinde. Dass sich der Fototermin dennoch „Spatenstich“ nennt, liegt darin begründet, dass die Arbeiten tatsächlich vor Kurzem erst begonnen haben und auch daran, dass Lieferant „Landwärme Freistatt“ und Vertragspartner „Bethel im Norden“ zum Ortstermin an diesem Dienstag alle Partner vor Ort versammeln konnten. Dr. Johanna Will-Armstrong, Mitglied des Vorstandes der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und zuständig für den Unternehmensbereich Bereich Bethel im Norden, kritisiert die Qualität des Spatens, der zum Glück nur für das Foto herhalten muss, lobt aber umso deutlicher das Projekt an sich, Rohlfs als zukunftsträchtigen Partner vor Ort, die mutige Entscheidung von „Bethel“ sowie das Freistätter Geschäftsführertrio Claus Freye, Stefanie Schwinge-Fahlberg und Pastor Michael Krause für ihre Idee der Kooperation. „Inzwischen haben wir die Geschichte auf unserer Seite und hat uns die Zeitenwende überholt: Inzwischen sind wir in einer neuen Zeit angekommen, was die energetische Versorgung wie auch die damit verbundenen Kosten angeht. Über kaum ein Thema wird so intensiv diskutiert wie über die Frage der Energiekosten, verbunden mit der Frage der Nachhaltigkeit“, sagt Dr. Will-Armstrong. Die Entscheidung, die Freistätter Häuser von Bethel im Norden mit Fernwärme zu heizen – „das ist ja jetzt richtig visionär“, befindet Dr. Will-Armstrong. Stichworte wie Nachhaltigkeit sei dem Unternehmen so wichtig, dass es eine eigene Stabsstelle dafür gibt. PV-Anlagen auf den Bethelgebäuden, die Nutzung von Windkraft, das Sanieren von Gebäuden nach modernen energetischen Standards – das habe bereits vor der Energiekrise auf dem Plan gestanden.

Dr. Johanna Will-Armstrong betont die Förderung und Zukunftssicherung für die Ortschaft Freistatt. Denn Zeitenwende, das heiße „in Bethel“: „Wir werden hier noch mehr tun, weil wir in unserer Generation die Verpflichtung sehen, die nachfolgende Generation zu entlasten. Wir können die Themen nicht liegen lassen.“ Investitionen wie die in Freistatt sollen auch an anderen Standorten von Bethel im Norden erfolgen. Einen Dank richtete sie an die Partner, die Firmen, die jetzt vor Ort tätig seien, die Finanziers, die sich getraut hätten in das Projekt zu investieren.

Laut Andreas Rohlfs haben sich die im Januar 2022 angedachten Kosten natürlich verändert. Verdoppelt? „Nein, soweit will ich nicht gehen“, sagt Rohlfs. Aber dennoch sieht der Wehrblecker, der sich nach eigenen Angaben seit 2001 mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, trotz der Kostensteigerungen keine Alternative für innovative energetische Projekte, auch vor Ort: „Wir haben gerade interessante, aber auch schwere Zeiten. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir es warm haben und sicher. Wir können mit unserer kleinen Flamme zur Nachhaltigkeit beitragen.“

Das Archivfoto zeigt einen Teil der Biogasanlage von Andreas Rohlfs im Jahr 2019. © S. Wendt

Laut Rohlfs werden insgesamt acht Kilometer Leitungen verlegt. Nutzt Bethel im Norden am Standort Freistatt ausschließlich die Fernwärme, würden 1 200 Tonnen CO2 eingespart. „Und der Wert liegt eigentlich höher“, ergänzt Robert Wasser, der daran erinnert, dass zudem CO2 eingespart werde, weil die benötigte Energiemenge erst gar nicht herkömmlich produziert werde.

Für Bürgermeister Gero Enders ist die Einbindung der Bürger wichtig. Bei einer ersten Versammlung im Dezember 2022 habe sich gezeigt, dass ein großes Interesse bestehe, auch die gut 50 Privathaushalte anzuschließen. „Es herrscht ein Umdenken“, sagt Enders. Gleichwohl seien noch Details zu klären, aber Gemeinde, Samtgemeinde Kirchdorf und „Landwärme Freistatt“ seien auf einem guten Weg.

Das Team von Thomas Pudenz von der Firma P&H hat mit den Arbeiten in Freistatt begonnen, weil dafür schweres Gerät notwendig ist. Immerhin habe eines der 16 Meter langen Rohrelemente ein Gewicht von gut einer Tonne. Wetterbedingt könne das Gerät derzeit nicht auf den Ackerböden eingesetzt werden.

Andreas Rohlfs und Robert Wasser freuen sich auf weitere Abnehmer – Anfragen sollten zeitnah erfolgen, immerhin müssen auch die Hausanschlüsse vorbereitet werden.

Kontakt Unter „Landwärme Freistatt“ haben sich Andreas Rohlfs und Geschäftspartner Robert Wasser, Diplom-Ingenieur und Geschäftsführer der Firma „Energethik Ingenieurgesellschaft mbH“, zusammengeschlossen: www.landwaerme-freistatt.de, Tel. 0 42 74 /79 790 25.