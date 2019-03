Erster Frauen-Flohmarkt in Wehrbleck: Zwischen Smoky-Eyes und Plastikdose passt jede Menge Schönes

Auf 17 Aussteller am Samstag, die Artikel rund ums Kind anboten und damit ein bewährtes Flohmarkttreiben garantierten, folgte am Sonntag eine gelungene Premiere: Der erste Frauen-Flohmarkt in Wehrbleck. 45 Stände waren in der Turnhalle aufgebaut, die Ausstellerinnen präsentierten diejenigen Stücke aus Kleiderschrank, Schmuckschatulle und Schuhschrank, die ihnen nicht mehr gefallen. Dafür anderen: Nicht wenige hatten prall gefüllte Taschen in der Hand, freuten sich über jedes Schnäppchen. Aber auch wer nichts gekauft hat, genoss das gesellige Aufeinandertreffen. Neben den Flohmarktbeschickerinnen waren auch gewerbliche Anbieter vor Ort, informierten über Themen aus Küche und Kosmetik. „Total nette Atmosphäre“, hieß es über den Frauen-Flohmarkt, der besonders zu Beginn ein enges Gedränge zwischen den Ständen bedeutete. Nicht jeder hat gleich viel zu verkaufen, manches Mal teilten sich Freundinnen einen Stand. Andere hatten kreatives Selbstgebasteltes obendrein im Angebot. Ausstellerinnen und Kundinnen fragen schon nach einer Wiederholung im kommenden Jahr. Die ist noch nicht bestätigt, doch es sieht gut aus... Foto: sis