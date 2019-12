Sanierung der Ortsdurchfahrt Varrel der L347: Erste Bauphase ist beendet

Die erste Bauphase der Ortsdurchfahrt Varrel der L347 ist beendet. Für die Weihnachtsfeiertage und bis ins neue Jahr wird die Sperrung aufgehoben.

Varrel – Weihnachtspause auf der Baustelle in der Ortsdurchfahrt Varrel. Bisher betroffen war die Landesstraße 347 im Bereich zwischen dem Rieder Weg und dem Amselweg. Nach anfänglichen Schwierigkeiten – die Verkehrsschilder wurden ignoriert und Verkehrsteilnehmer fuhren trotz Verbotes in den Baustellenbereich – ist die Baustelle zwischenzeitlich im Alltag der Varreler und ihrer Gäste angekommen.

Mit Hinweisschildern machen die Geschäftsleute entlang der Umleitungsstrecken auf sich aufmerksam und weisen den Weg.

Straße wird neu aufgebaut

Zur Erinnerung: Die Straße wird komplett neu aufgebaut, das heißt, der gesamte Straßenaufbau wurde aufgenommen und neu eingebaut. Wie berichtet, sind auch die Kanalarbeiten eingeplant – wo die Straße doch bereits geöffnet ist. „Dies schließt auch die Entwässerungseinrichtung mit ein, also die beidseitige Rinnenanlage inklusive der Straßenabläufe“, erinnert Fachbereichsleiterin Mona-Lisa Guzek von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg. Außerdem werde die Gehweganlage zwischen der Einmündung der K 21 bis zum Amselweg auf beiden Seiten erneuert.

Wie geht es weiter? Die Witterung war bisher günstig, die geplanten Arbeiten in diesem südlichen Abschnitt konnten abgeschlossen werden. „Die Sperrung wird Ende dieser Woche zurückgebaut“, kündigt Fachbereichsleiterin Guzek an. Soll heißen: Über die Feiertage, respektive in der Weihnachtspause der Baufirmen, entfallen die Umleitungen, ist die Landesstraße 347 geöffnet.

+ Ab Januar geht es weiter mit dem Bauabschnitt 2a.

Ab dem 16. Januar sollen die Arbeiten weitergehen –- sofern die Witterung mitspielt, heißt es seitens der Straßenbauverwaltung in Nienburg. Bei Schnee und Eis werde dies nicht gelingen. Dann sind die Umleitungen erneut entsprechend ausgeschildert. Die Schule bleibt erreichbar als zentraler Busbahnhof und auch die Ortsfeuerwehr kann jederzeit ausrücken.

„Bisher gab es keine besonderen Vorkommnisse, Überraschungen oder Ähnliches. Daher befinden wir uns im Zeitplan“, bilanziert Mona-Lisa Guzek die Arbeiten am ersten Bauabschnitt. Abgestimmt wurde jetzt, wo genau die Arbeiten 2020 fortgesetzt werden. Nun ist der nördliche Teil dran: „Im kommenden Jahr soll auf der Landesstraße 347 mit der Querung der Landesstraße im Bereich der Kreisstraße 19, der Schäkeler Straße, für die Trinkwasserversorgung begonnen werden. Gleichzeitig wird mit den Arbeiten im Straßenbau begonnen. Die Arbeiten werden in der Bauphase 2a anfangen und dann in die Phase 2 übergehen“, erklärt Fachbereichsleiterin Mona-Lisa Guzek. Witterungsbedingt können sich kurzfristige Änderungen ergeben. Denn: Zur Verlegung der Trinkwasserleitungen sei eine Temperatur von mindestens zehn Grad Celsius notwendig.

+ Der für Bauabschnitt 2 gesperrte Bereich.

Die Kosten werden aktuell mit 6,3 Millionen Euro angegeben, verteilt auf das Land Niedersachsen, die Samtgemeinde Kirchdorf, die Gemeinde Varrel und die Wasserversorgung Sulinger Land. Die Arbeiten sind auf zwei Jahre ausgelegt. Die Bauphasen sind von Fachleuten so abgestimmt, dass so viele Arbeiten wie möglich zeitgleich erfolgen könnten. Koordiniert werden die Fahrbahnerneuerung, die Erneuerung der Trinkwasser- und Regenwasserkanalisation (inklusive einer neuen Einleitstelle in die Flöthe, eines neuen Dükers und eines Regenrückhaltebeckens, das gemäß aktueller Vorschriften gebaut werden muss) sowie die Erneuerung der Nebenanlagen und der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen.