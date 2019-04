Erst Stall, zuletzt Friseur, bald Galerie

Blick in den Kaufmannsladen im Heimatmuseum: Saisonbeginn ist am 28. April. Fotos: sis

VON SYLVIA WENDT

Kirchdorf – Ob der Raum bis zum Saisonstart am Sonntag, 28. April, fertiggestellt wird? Es scheint zweifelhaft, denn mit Wilhelm Hormann und Joachim Hölzchen sind nur zwei Herren dabei, die Wände des Raumes herzurichten. Ursprünglich ein Stall im Heuerlingshaus auf der Ihloge, zuletzt war hier ein Frisiersalon. Künftig soll es eine Galerie im Heimatmuseum in Kirchdorf sein, die Bilder zeigt aus vergangenen Zeiten.

Unter anderem aus jenen, in denen Kunstunterricht noch „Visuelle Kommunikation“ hieß. Joachim Hölzchen, einst Lehrer in Kirchdorf und heute ziemlich alleiniger Motor hinter den unterschiedlichen Ausstellungsbereichen des Heimatmuseums, verrät, dass er einige der besten Kunstwerke aus Schülerhand aufbewahrt hat. Ausstellen möchte er in dem Raum zudem alte Fotos. Ebenso gerne Wanderausstellungen, etwa jene aus dem Kreismuseum in Syke.

Der Raum misst drei mal 6,50 Meter, zwei neue Fenster halten die Kälte außen vor. Der einstige Friseurstuhl von Ernst Ihlo, der den Salon im Jahr 1971 eröffnet hatte, hat derweil einen neuen Platz gefunden: Nur wenige Meter entfernt, könnten die Kunden Platz nehmen, der Coiffeur ihnen den Umfang umlegen. Im Obergeschoss beherbergen Vitrinen allerlei technisches Gerät: Telefone, Bügeleisen und Haushaltshelfer der ersten Generationen versprühen noch die Aura von Erfindergeist. Alte Kameras erinnern an Zeiten, als die Väter stolz die ersten bewegten Bilder auf „Super 8“ bannten. Im Radio aus dem Dritten Reich seien sieben Sender vorgegeben, erklärt Hölzchen – damit niemand seinerzeit heimlich feindliche Sender hören konnte. Der Volksempfänger habe 36 Reichsmark gekostet. Wilhelm Hormann wiederum hat andere Radios im Blick, erinnert sich an seines, das „ewig brauchte, bis es warm war und angefangen hat zu reden“. „Ja ja, die alten Röhrenradios...“, kommentiert Joachim Hölzchen. Bevor etwas einfach entsorgt werde, werde der Heimatverein gefragt mittlerweile, ob alte Briefe, eine Frankiermaschine interessierten. Andere aber begännen – mitunter angeregt durch diverse TV-Sendungen – an Bargeld zu denken, wann sie eine Rarität aufstöbern. Die Saison im Heimatmuseum beginnt offiziell am 28. April. Geöffnet ist, bis Oktober, stets am letzten Sonntag eines Monats, von 14 bis 18 Uhr. Das Team der „Fliedigen Deerns“ bereitet stets eine Kaffeetafel vor. Führungen außerhalb der Öffnungstage können mit Joachim Hölzchen (Tel. 0 42 73 / 12 29) abgesprochen werden.