Erst Mängel beheben, dann Freigabe

Das Schützenhaus in Barenburg: Der Verein muss Mängel beheben, sonst erfolgt keine Freigabe.

Da die Wahl eines neuen Vereinspräsidenten (gewählt wurde Dörthe Simon-Wehrenberg) am Ende der jüngsten Versammlung des Schützenvereins Barenburg stattfand, war es noch Andreas Aumann, der als Schützen-Chef den Rückblick auf das abgelaufenen Jahr warf – und notwendige Ausgaben in Höhe von etwa 20.000 Euro vorstelllte.

Barenburg - Neben zahlreichen eigenen Veranstaltungen standen auch Besuche in der Region sowie darüber hinaus auf dem Kalender. 2017 marschierten die Barenburger mit beim Schützenausmarsch in Hannover und 2018 einer Einladung nach Lohne gefolgt, waren Gäste der 3. Kompanie „Dei Danner“ beim Festumzug. Gemeinsames Kennzeichen der Teilnehmer: ein Sonnenbrand...

Aumann dankte allen Helfern rund um das Saisonhighlight - das Schützenfest. Angefangen bei jenen, die bereit seien, die Königswürde zu übernehmen, samt der damit verbundenen Verpflichtungen. Die Versammlung änderte das Königsgeld, gezahlt werden demnach jetzt Pauschal 1500 Euro. Der Jugendkönig erhält 100 Euro und der Kinderkönig jetzt 60 Euro.

Aumann kündigte an, dass der Vorstand den Festwirt gebeten habe, für einen der Festtage eine Live-Band zu buchen. Die Mitglieder hätten dies nachgefragt. DJ Toddy werde in diesem Jahr nur an einem Abend auflegen.

Mitglieder zählt der Verein aktuell 347, 14 neue wurden im vergangenen Jahr in den Reihen begrüßt. Von den schießsportlichen Erfolgen berichtet Schießsportleiter Andreas Brokate und ehrte die Vereinsmeister (wir berichteten). Von den Erfolgen der Jugend berichtete Jugendschießleiterin Andrea Sielke. Die Finanzen erläuterte Kassenwartin Dajana Meißner.

Sparsames Wirtschaften ermöglicht Modernisierung

Der Verein habe sparsam gewirtschaftet in den letzten Jahren, kommentiert Präsident Andreas Aumann. Man wollte das Schützenhaus modernisieren.

Nun werde das Geld allerdings gebraucht, um die vom Landkreis geforderten Auflagen zu erfüllen bezüglich des Schießstandes. Die Information dazu erhielt der Verein Ende November, müsse aber bis zum Start der Saison alle Arbeiten durchführen. Unter anderem sei die Dachkonstruktion nicht durchschusssicher. Der Verein wolle sich die neun Zentimeter dicken Balken nun dahingehend anschauen.

Unter anderem geplant sei, nach einer ersten Inaugenscheinnahme durch Handwerker, die Dachkonstruktion mit Stahlblech zu verkleiden. „Bei einer Schussentfernung von 25 Metern seien die Langwaffenpositionen wirksam abzusperren“, heißt es in der Vorgaben.

Den Großteil der Kosten werde wohl die geforderte Be- und Entlüftungsanlage der Raumschießanlage verschlingen. Hier sei noch die Expertise abzuwarten. Der Verein rechne mit Gesamtkosten von etwa 20000 Euro. Die könne man ohne Kreditaufnahme schultern, sagt Aumann. Den im Außenbereich geplanten Sichtschutz, einen neuen Boden im Schützenhaus, freundlicher Gestaltung der Innenräume - das müsse nun noch warten.

