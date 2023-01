Erlöse aus dem Stickeralbum für den Kicker-Nachwuchs

Von: Sylvia Wendt

Endlich können Erlöse aus dem Stickeralbum von 2019 zurückfließen in die Jugendarbeit der drei Sportvereine freuen sich die Initiatoren der Stickeraktion (von links) Michael Lüllmann (TSV Holzhausen-Bahrenborstel), Christoph Albers (TuS Kirchdorf) und Tasjan Pieper (TuS Barenburg. © TSV Holzhausen-bahrenborstel

Bahrenborstel – Es ist November 2019 und der Spaß beginnt: Alle Kicker des TuS Kirchdorf, des TuS Barenburg und des TSV Holzhausen-Bahrenborstel haben sich zusammengeschlossen, es gab mehrere Fototermine – und herausgekommen ist ein eigenes Sammelalbum für die Kicker der drei Vereine, geordnet nach Jugend, Damen und Herren inklusive Trainer und Betreuer. Und wäre da nicht eine Pandemie dazwischen gekommen – die drei Vereine hätten schon längst wahr gemacht, was sie damals versprochen hatten: Erlöse zurück zu investieren in die Fußball-Jugend.

Nun aber ist es soweit: Christoph Albers (TuS Kirchdorf), Tasjan Pieper (TuS Barenburg) und Michael Lüllmann (TSV Holzhausen-Bahrenborstel) hatten die Sticker-Aktion damals ins Leben gerufen und kündigen jetzt das JSG-Fußball-Camp an, für das als Veranstalter der TSV Holzhausen-Bahrenborstel und Intersport Ranck firmieren. Zwei Tage Fußball pur und Fußball-Abenteuer werden für den 30. Juni und den 1. Juli versprochen. Die Nachwuchs-Kicker treffen sich im Stadion des TSV Holzhausen-Bahrenborstel. Die Teilnahme ist nicht kostenlos, kann aber zu einem vergünstigen Preis angeboten werden, dank Förderung durch Einnahmen aus dem Album. „Gut angelegtes Geld, wie wir finden“, sagt Lüllmann. Der Preis von 73 Euro umfasst Ausrüstung (Trikot, Ball, Hose, Stutzen, Trainingssweat oder Rucksacktasche und Urkunde) sowie Vollverpflegung und Betreuung, inklusive speziellem Fördertraining mit DFB-Lizenz-Trainern. Teilnehmen können Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren, die Mitglied in der JSG Holzhausen/Kirchdorf/Barenburg sind. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Ansprechpartner sind Michael Lüllmann (m.luellmann@web.de) und Bianca Heitmann von Intersport Ranck (Tel. 0 42 71 /80 342, E-Mail an fussballabenteuer@ranck.de). Anmeldungen werden bereits angenommen. Bleiben noch Plätze frei, können sich ab 1. April 2023 auch externe Kids anmelden. Anmeldeschluss ist der 20. Mai.

Tag eins beginnt am Freitag, 30. Juni, um 14 Uhr. Alle Teilnehmer treffen sich dazu in Bahrenborstel. Die Eltern können ihren Sprössling dann gegen 19 Uhr wieder abholen. Tag zwei, Samstag, 1. Juli, beginnt um 10 Uhr, erneut in Bahrenborstel. Und endet gegen 17 Uhr.

Christoph Albers, Tasjan Pieper und Michael Lüllmann danken allen Sponsoren, die sich seinerzeit am Stickeralbum beteiligt haben und damit das Camp mitermöglichen. Gut war auch, dass alle beteiligten Ortschaften das Sammelfieber gepackt hatte. „Das war fantastisch. Man weiß ja nie genau, wie so eine Aktion ankommt“, erinnert sich Lüllmann.