Entscheidung für den Neubau

Familie Förthmann aus Bahrenborstel: Neue Stallanlage ist Zukunftsinvestition

+ Bernd Förthmann mit Ehefrau Anette Meier und dem gemeinsamen Sohn Jan auf der Hofstelle in Bahrenborstel. - Foto: S. Wendt

Bahrenborstel - Vorbesprechung für den Fototermin am Küchentisch auf dem Hof Förthmann in Bahrenborstel: Typische Berufskleidung ist nicht der Arbeitsoverall, sind nicht die Gummistiefel. Der moderne Landwirt verbringt mehr Stunden am Schreibtisch als im Stall. Für Bernd Förthmann gilt das derzeit umso mehr – der 50-Jährige wagt einen besonderen Schritt und baut ein neues Stallgebäude samt Gülletank. Und auf der seit etwa 1830 betriebenen Hofstelle erfolgen nach Inbetriebnahme des neues Areals Umbaumaßnahmen.