Endlich fertig: Baustelle adé

Barenburg – Es hat 30 Jahre gedauert, bis im November 2018 die Ortsumgehung Barenburg (Kosten: etwa zehn Millionen Euro) freigeben werden konnte. 1988 hatte der Gemeinderat Barenburg erstmals die Idee in den Ring geworfen. Das Ziel: den zunehmenden Verkehr mit immer mehr Schwerlastanteil aus dem Flecken zu verbannen. Freitag, gegen 16 Uhr, folgt ein weiterer Meilenstein: die Freigabe der sanierten Ortsdurchfahrt nach etwas über einem Jahr Bauzeit und gut 1,5 Millionen Euro an Gesamtkosten.

Die letzten Tage indes war es für die Baustellenarbeiter ein tägliches Ärgernis, dass Bürger nicht nur zu Fuß die neu gestaltete Ortsmitte erkunden wollten, sondern Anwohner tatsächlich bereits die Fahrbahn ausprobierten – und damit die Arbeiter gefährdeten.

Um 16 Uhr wird am Freitag die letzte Bake stillschweigend entfernt, die 633 Meter Ortsdurchfahrt zwischen Kirchenkreuzung und Auebrücke sind dann offiziell freigegeben. Das wollte der Flecken eigentlich groß feiern, doch die aktuellen Auflagen verhindern ein Volksfest. Zumindest derzeit – Bürgermeister Hermann Dencker und seine Stellvertreter Michael Maschmann und Lars Röper versichern: „Das Fest wird nachgeholt, wenn es erlaubt ist.“

Die Dorfgemeinschaft hat sowohl den Bau der Ortsumgehung als auch die etwas über ein Jahr andauernden Arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt mitgetragen.

Erste Pläne dafür datieren aus dem August 2017. Im Juni 2018 folgt die Zusage, dass beantragte EU-Fördergelder in Höhe von über 600 000 Euro für die Sanierung fließen. Und damit können im August 2018 die Planungen von Bauamt, Gemeinde und Ingenieurbüro weitergeführt werden, denn auch die Kommune stellt Mittel bereit.

Die Ausschreibung der Sanierungsarbeiten, die zusätzlich mit aufgenommene Planung der zentralen Bushaltestelle auf einem fast 600 Quadratmeter großen Areal gegenüber des Landgasthauses Maschmann, die Neugestaltung des Bereiches zwischen Heilig-Kreuz-Kirche und Gemeindehaus sowie die der Wege rund um das Gotteshaus können im Frühjahr 2019 als Gesamtpaket ausgeschrieben werden. Die Arbeiten die Kirche betreffend zahlt „Kirche“. Die Beteiligten sind jedoch vom Ergebnis schockiert: So, wie geplant, kann es nicht realisiert werden – die Preise in der Baubranche sind zwischenzeitlich explodiert.

Die Pläne müssen geändert werden: Neu ist, dass die Fahrbahn nicht auf 4,50 Meter verschmälert wird, sondern auf einer Breite von 5,70 Metern erhalten bleibt und eine neue Asphaltdecke erhält, integriert in diese Breite sind Radwege an beiden Seiten. Ursprünglich war angedacht worden, die Fahrbahn von Grund auf neu aufzubauen, aber allein die Entsorgungskosten für das dann anfallende Material hätte die Gemeinde zahlungsunfähig gemacht, heißt es seinerzeit. Alle Entscheidungen bezüglich der Materialien, die der eingerichtete Arbeitskreis bisher gefällt hatte, bleiben bestehen. Die Arbeiten müssen erneut ausgeschrieben werden.

Der Baubeginn erfolgt am 18. November 2019. Ziel: Fertigstellung bis 2. Dezember 2020. „Die Anlieger freuen sich, dass es endlich fertig ist – auch, wenn es etwas länger gedauert hat“, sagt Michael Maschmann. Straße und Seitenräume seien ein Schmuckstück.

Ohne Schwerlastverkehr (zuletzt waren 8 350 Fahrzeuge täglich, davon 16 Prozent Schwerlastverkehr, gezählt worden) ist es eher ruhig im Barenburger Ortskern. Die Anlieger müssen sich an diese neue Situation erst einmal gewöhnen.

Die Tonnage ist indes nicht begrenzt, denn die Straße soll für den Anlieferungsverkehr und landwirtschaftliche Fahrzeuge nutzbar bleiben. Gleichwohl sollen die Fahrradfahrer auf der Strecke zwischen Sulingen und Uchte gefahrlos durch den Ort radeln können. Buchten säumen die Straße auf beiden Seiten, bieten sowohl Park- als auch Ausweichflächen für den Begegnungsverkehr. Alles ebenerdig, ohne Bordsteine.

Es heißt, die Barenburger haderten mit der neuen Rinne. Aber das Wasser müsse ja abfließen, lautet die Entgegnung der Baufachleute.

Eine besondere Öffnung zur neuen Straße hin hat der Dorfplatz rund um den historischen Speicher erhalten. Bis zur Freigabe war eigentlich auch geplant, alle Straßenlampen aufzubauen und in Betrieb zu nehmen.

Was in diesem Jahr ausfällt: die Weihnachtsbeleuchtung durch die 19 vorhandenen Sterne. Die können, in neuer Halterung und mit LED-Leuchten ausgestattet, die Adventszeit 2021 erhellen.

Eine kleine Baumaßnahme folge noch, im neuen Jahr aber erst, erklärt Bauamtsleiter Olaf Heuermann, der die Arbeiten samt wöchentlicher Baubesprechung intensiv begleitet hat: Die Einmündung zur Straße „Zur Grünhorst“ muss erneuert werden, hier stimmen die Höhenverhältnisse nicht. Da dafür aber auch Asphaltierungsarbeiten notwendig sind, werden die Arbeiten nach der Weihnachtspause durchgeführt. Laut Olaf Heuermann sei die jetzt erfolgte Bauabnahme, zusammen mit Bauleiterin Daniela Labbus von der Firma „sweco“ und dem Bürgermeistertrio, gänzlich unspektakulär gewesen. Deshalb heiße es ab Freitagnachmittag endlich wieder: „Freie Fahrt durch Barenburg“.