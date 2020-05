Kirchdorf - Von Sylvia Wendt. Die Nachricht, dass die Osterferien in diesem Jahr länger ausfallen, als geplant, schien zunächst eine wirklich gute Nachricht. „Supi, auf ins Spieleparadies!“ Nein. „Dann treffe ich mich zum Spielen mit den anderen.“ Nein. „Dann fahre ich eben zu Oma und Opa.“ Nein. „In die Eisdiele?“ Nein, geschlossen. „Ich komme mit zum Einkaufen!“ Nein. „Boah ey, nachher ist wenigstens Training.“ Nein.

FaceTime-Telefonate, Kontaktsperren, Abstandsregeln, Online-Hausaufgaben, Homeschooling: Etliche technischen Finessen und sonstige Änderungen erhalten Einzug in den bisher gewohnten Ablauf des Alltags. Auch für Kinder.

Nach Wochen ohne Schule ist eines klar: Es ist langweilig. Und: „Eltern sind auch keine Lehrer“, sagt Julie Pfeil, zehnjährige Schülerin der Klasse 4a an der Grundschule in Kirchdorf. Schüler auf dem Land haben Vorteile gegenüber jenen in der Stadt: Sie können raus, in den eigenen Garten, auf eigene Spielgeräte, außerdem gab es viele Spaziergänge mit Eltern und / oder Geschwistern, Rollschuh laufen, Radfahren, wie eine kurze Umfrage ergibt.

Alles alleine, ohne die Freunde aus der Schule, das ist neu, kommt aber nicht gut an: „Alleine spielen ist nicht so schön“, sagt Julie. Und nicht nur sie: Auch die anderen sechs Schülerinnen und Schüler, die bereit waren für ein Interview (und deren Eltern das auch erlaubt hatten), sind sich einig: „Ich freue mich auf die Schule.“

Für die Grundschüler geht es am 4. Mai weiter mit Unterricht in der Schule, im Klassenraum mit den anderen und einem Lehrer. Doof, wenn das Lieblingsfach Sport ist, der steht dann nicht auf dem Stundenplan. Manche Schulen haben Bewegungsangebote konzipiert, die dennoch alle Auflagen erfüllen. Was für Mia Stechmann, neun Jahre alt und aus Barenburg, nicht funktioniert: Sie mag Geräteturnen besonders gerne. Das wird sie ab 4. Mai nicht machen können.

Stattdessen heißt es: Malen und Hausgaben machen, denn Freundinnen treffen, das geht nicht. Die könnte doch anrufen? „Nein, das muss man persönlich machen“, sagt Mia kategorisch. Schulkamerad Jan Fischer, zehn Jahre alt und aus Wehrbleck, stellt dazu nur lapidar fest: „Doch, es reicht am Telefon. Man muss sich ja nicht immer treffen.“ Aber auch er freut sich auf den ersten Schultag, denn er hat seine Freunde aus der Klasse schon fast sieben Wochen nicht gesehen. Sein Glück: Fußball spielen mit den Brüdern statt des sonst üblichen Trainings mit seinem Team und joggen mit den Schwestern sorgen ebenso für Abwechslung, wie spielen mit Schäferhund Boran.

Einzelsportarten indes sind nicht jedermanns Sache: Katja Diekmann aus Kuppendorf, zehn Jahre jung und auch sie Schülerin der Klasse 4a, spielt am liebsten Völkerball. Das wird wohl lange noch nicht möglich sein. Sie freut sich auch auf Kunst und hier mal wieder „richtig zu basteln“. Mit Kleber und Anmalen und Aufkleben. Wenn die Hausaufgaben fertig sind, kann sie immer noch Pferde streicheln auf der Wiese des Nachbarn. „Mit Snappy reite ich auch.“ Geht das denn? „Na, klar, im Einzelunterricht“, sagt Katja. Doch es hilft auch nichts, kleine Video-Filme zu drehen und sie an die beste Freundin zu schicken: Ein Treffen mit Isabell, das wäre es. Sie zu sehen, vielleicht auch mit ihr spielen, am ersten Schultag, das wär’s, weil: „Es ist fast einzige Freundin, die ich habe.“

Freunde wiedersehen, was unternehmen – das wünscht sich auch Zoe Albers, Viertklässlerin aus Bahrenborstel. Zu Hause sein die ganze Zeit, nein, das findet sie „nicht so prickelnd.“ Auch, weil „Lehrer können das besser erklären als Eltern.“

Wozu auch noch Zeit bleibt, verrät Sophia Plate, zehn Jahre aus Bahrenborstel. Nein, sie habe zwar mehr Zeit zum Lesen, aber lese nicht mehr. Sie male etwas mehr als sonst – und habe auch das Zimmer aufgeräumt. Ist es denn immer noch aufgeräumt? Scheinbar nicht mehr so ganz, denn hier wird deutlich gedruckst mit der Antwort. Aber das kennen auch die Erwachsenen nur zu gut: Irgendwann ist auch mal gut mit Aufräumen. Spätestens, wenn die Kleidung schon nach Farben sortiert wird. Wie man sich aktuell zwei Seiten Mathe täglich aufhalst und dadurch Konzentrationsschwierigkeiten bekommt, erklärt Levian Thiel, neun Jahre alt und aus Wehrbleck. Die Aufgaben standen auf der Homepage der Schule und „da habe ich zu Anfang einfach die Mathesachen nicht runtergeladen.“ Nun gilt es, die ganzen Rechnungen nachzuholen. Dass da der Kopf anfängt zu rauchen, kann jeder verstehen. Trampolin springen, Inliner fahren und spazieren gehen müssen warten. Aber das Beispiel zeigt: Es gilt, die Übersicht zu behalten darüber, welches Kind welche Unterlagen wo herunterladen oder abholen muss.

In die Freude darüber, bald wieder die Freunde wiedersehen zu dürfen, mischt sich indes auch Unmut: „Es ist so ungerecht, dass unsere erste Klassenfahrt ausfällt. Wir wären nach Langeoog gefahren“, klagt Katja.