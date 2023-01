Elke Grabow geht nach 38 Schuljahren in Kirchdorf in Pension

Von: Sylvia Wendt

Elke Grabow geht nach 38 Jahren als Lehrerin an der heutigen Grundschule Kirchdorf in Pension. © S. Wendt

Kirchdorf – Manche Fragen bleiben unbeantwortet. Etwa die nach dem schlimmsten der Modenamen in den zurückliegenden vier Jahrzehnten. Oder die nach dem schlimmsten der zahlreichen Schulleiter an der Grundschule in Kirchdorf seit 1983. Beide Male lacht Elke Grabow herzhaft, verweigert freundlich, aber bestimmt die Auskunft. „Frau Grabow, was machst Du denn jetzt?“, fragen die derzeitigen Schülerinnen und Schüler ihre Lehrerin, die mitunter bereits ihre Eltern unterrichtet hat – und die am Freitag in den Ruhestand verabschiedet wird. Auf diese Frage gibt es eine Antwort: „Ausruhen. Und Musik machen. Endlich die Noten spielen, die schon so lange im Schrank darauf warten.“ Grabow ist, im professionellen Hobby, als Organistin in den Kirchen der Region bekannt.

Nach fast vier Jahrzehnten als Grund- und Hauptschullehrerin für Musik und Religion endet dieses Kapitel heute für die Varrelerin. Die gebürtig aus Hildesheim stammt, in Göttingen studiert hat und nach dem Referendariat ganz flott eine Stelle in Kirchdorf bekam. Anfang der 1980er Jahre wirklich Glück, dass es so schnell mit einer Stelle klappte.

Das hat sich zwischenzeitlich geändert: Lehrer sind heute gesucht, natürlich auch auf dem Land. Ihre Nachfolge war bis auf den letzten Drücker ungewiss, aber jetzt hat sich doch noch eine junge Kollegin gemeldet. „Mit Musik als Fach, wie schön“, freut sich Grabow.

Musik und Religion als Interessengebiete, dazu gerne mit Kindern arbeiten: Elke Grabow macht damals zunächst ein Praktikum in einer Kirchengemeinde, entscheidet sich dann doch für das Lehramtsstudium.

Mit vier Jahrzehnten Erfahrung: Wem rät sie, diesen Beruf zu ergreifen? „Es ist ein toller Beruf, nie langweilig, sehr menschlich. Man muss Geduld mitbringen und Humor.“ Warum entscheiden sich eigentlich so wenige Männer für das Lehramt an Grundschulen? „Versteh ich auch nicht. Ist das immer noch so ein Rollenbild?“

Elke Grabow hat in 38 Jahren an der Grundschule etliche Neuerungen erlebt. Und immer wieder festgestellt: Was bei der einen Klasse funktioniert, muss das nicht auch automatisch bei der nächsten. Immer wieder aber sei es erfüllend, wenn ein Kind, das vordem schwer oder gar nicht zu motivieren war, dann doch plötzlich „die Kurve kriegt“.

Zu Beginn ihrer Laufbahn war sie ein Jahr an der damaligen Orientierungsstufe an der Schule in Kirchdorf eingesetzt. Wie hat sie diesen Zwischenschritt in Klasse 5 und 6 erlebt? „Das war total hilfreich. Man musste nicht bereits nach der vierten Klasse eine Entscheidung treffen. Viele Jungs machen da erst einen Schub und diese zwei Jahre waren für die sehr entspannend. Nach der sechsten Klasse ist vielen einiges klarer.“

Elke Grabow kann den Frontalunterricht nicht so verteufeln, wie das mancher gerne tut. „Das ist ja nur ein Element im Unterricht. Wie soll denn ein Kind sonst Buchstaben lernen, wenn ich das nicht vormache? Wie die zu schreiben sind, das kann man nicht ,erforschen‘.“ Grabow kann auch deutlich.

Nur nicht so gut organisieren, sagt sie. Als Dienstälteste womöglich die Schulleitung übernehmen zu müssen, hatte sie regelrecht gefürchtet. Aber sie sollte immer drumherum kommen. Geprägt habe sie als junge Berufsanfängerin ihr erstes halbes Jahr an der Schule. Damals Rektor: Pan Harlan. Den kannte sogar ihre Mutter aus dem Schulfunk, er war überregional bekannt als Naturexperte. Er habe alle neuen Kollegen durch die Umgebung gefahren: „Hier ist Euer Umfeld.“

Thema Sachkenntnis: Früher waren mehrere Standorte über die Samtgemeinde verteilt, seit Jahren sind die Grundschüler am Standort Kirchdorf zentral zusammengezogen. Was hat sich verändert? „Klar, die Kinder lernen mehr andere Kinder und auch Lehrer kennen. Es stehen mehr fachlich qualifizierte Lehrer zur Auswahl.“ Grabow präzisiert: „Es unterrichtet Mathe, wer auch Mathe studiert hat.“ Das ist an kleinen Schulen schon mal anders. Grabow empfindet kleine Schulen aber als ruhiger – weil nicht so viele Wechsel stattfinden. Sie unterrichtet ausschließlich Musik. Sechs Stunden, sechs Klassen. Manches Mal sei es schwer gewesen, die Kinder kennenzulernen. Eine besondere Situation verrät Grabow: „Da waren dann sechs Sonjas.“

Die Kinder von damals sind die Eltern der Kinder, die sie jetzt unterrichtet hat und so ist Elke Grabow auch wehmütig. Als Berufsanfängerin habe sie über Kollegen, die damals bereits 30 Jahre unterrichtet hatten, gedacht: 30 Jahre? So lange bleibst du hier niemals! Nun sind es 38 geworden und Elke Grabow will wirklich einen Schnitt machen. Das von ihr begründete Orgel-Bauprojekt, bei dem sie mit der Klasse über den Bau einer kleinen Orgel deren Funktionsweise vermittelt, das will sie gerne weiter betreuen. Täglicher Gesang, das liegt ihr am Herzen. „Das haben wir immer so gemacht. Und nun belegen Studien, dass Kinder dann konzentrierter arbeiten, weil das gemeinsame Singen befreit und entspannt.“ Auftritte mit den Schülern im Seniorenheim oder bei Festen – nicht nur für Grabow schöne Erlebnisse. Warum steht der Musikunterricht eigentlich nicht in einer Reihe mit Rechnen, Schreiben und Lesen? Das würde Grabow auch gut finden: „Musik und Sport, beides wäre wichtig, um den Bedürfnissen der Kinder zu begegnen.“

Was hat sie am liebsten ins Poesiealbum geschrieben? Eine Liedstrophe, natürlich. Und ein Zitat aus Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“: „Man sieht nur mit dem Herzen gut.“