Der „Einzigartige“ ist wieder einsatzbereit

Barenburg – Eigentlich nutzen die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Barenburg ihren Rüstwagen, um passgenaue technische Hilfeleistungen starten zu können, wenn sie zum Unfallort gerufen werden. Ende Januar aber wurde der Rüstwagen selbst bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Und die Barenburger Einsatzkräfte beschäftigte die bange Frage: Kann man den Wagen, Baujahr 1987, noch reparieren? Und: Was kostet das dann? Wäre es vielleicht günstiger, ein neues Feuerwehreinsatzfahrzeug zu konzipieren?

Rund zwei Monate nach dem Unfall wurde das Fahrzeug wieder in den Einsatzbetrieb aufgenommen. „Da dieses Fahrzeug ausschließlich für den Einsatz im Rahmen der technischen Hilfeleistung konzipiert wurde, besitzt es einen außerordentlich hohen Einsatzwert, nicht nur innerhalb der Samtgemeinde Kirchdorf, sondern auch im gesamten Sulinger Land sowie im benachbarten Kreis Nienburg“, erklärt Gerd Vielhauer die besondere Bedeutung des Fahrzeuges. Der Barenburger Ortsbrandmeister ergänzt: „Zusätzlich stellt es ein wesentliches Standbein des Fachzuges Technische Hilfe der Kreisfeuerwehrbereitschaft 3 des Landkreises Diepholz dar und ist dadurch im erweiterten Katastrophenschutz eingebunden.“

Der Rüstwagen unterscheide sich durch seine umfangreiche Ausrüstung, eine kompakte Bauweise und seine hohe Geländegängigkeit erheblich von den inzwischen häufiger angeschafften Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF) und sei in dieser Form einzigartig im Landkreis Diepholz, preisen die Barenburger das Fahrzeug. Die Bedeutung des Rüstwagens habe der heutige Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher bereits im Jahr 1987 in seiner damaligen Funktion als Bereitschaftsführer der einstigen Kreisfeuerwehrbereitschaft 4 des Landkreises erkannt und dafür gesorgt, dass dieses Fahrzeug aus einer zentralen Beschaffung des Bundes in Barenburg stationiert wurde. Als Kammacher von dem Unfall erfuhr, habe er sofort Unterstützung der Samtgemeinde zugesagt und zusammen mit dem zuständigen Fachdienstleiter, Thomas Schulz, die notwendigen Schritte zur Wiederherstellung des Fahrzeugs eingeleitet, erklärt Gerd Vielhauer.

Dadurch habe die Sulinger Firma Gerdes und Landwehr zeitnah die aufwendige Suche nach Ersatzteilen starten und die Reparatur unmittelbar nach Freigabe des Auftrags beginnen können. Bei dem Transport des nicht fahrbereiten Rüstwagens zu den Fachfirmen wurde Gerdes und Landwehr von der Firma Sielke Arbeitsbühnen unterstützt.

Während der Zeit der Reparatur haben die Barenburger Feuerwehrleute das erforderliche Gerät für das (in dieser Zeit eingeschränkte) Einsatzspektrum der Verkehrsunfälle provisorisch auf die verbliebenen Fahrzeuge sowie einen Anhänger verteilt. „Dadurch war die notwendige Einsatzbereitschaft der Wehr zumindest in diesem Teilbereich der technischen Hilfeleistung auch weiterhin sichergestellt“, betont Vielhauer. Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Barenburg hätten sich mit vielen Gedanken zur Wiederherstellung des Fahrzeugs eingebracht und seien jetzt froh, dass der Rüstwagen wieder seinen Platz in ihrer Fahrzeughalle eingenommen hat. Die Bestückung des RW mit der zugehörigen Ausrüstung fand nur im kleinen Kreis statt, die ursprünglich angedachte „Willkommensparty“ muss, wie viele andere Veranstaltungen auch, verschoben werden.