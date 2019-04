Freibad Barenburg eröffnet am 1. Mai: Eintritt frei am ersten Badetag

Barenburg – Der Förderverein des Freibades Barenburg mobilisiert seit 25 Jahren Mitglieder und freiwillige Helfer, um das Freibad in jedem Winterhalbjahr wieder für die jeweils folgende Saison vorzubereiten. In diesem Winter ist es nicht anders gewesen. Und morgen, Samstag, 13. April, wird erneut ab 9 Uhr auf dem Gelände gearbeitet: „Helfer können wir immer gebrauchen“, sagt Klaus Parakenings vom Förderverein. Die Förderer wollen das Jubiläum nicht groß feiern. Im Oktober seien, nach den Regularien der Mitgliederversammlung, Ehrungen geplant – dazu wolle sich der Verein im damaligen Gründungslokal treffen, der inzwischen nicht mehr täglich geöffneten „Döpkes Kneipe“ im Ortsteil Munterburg. Förderer und Gemeinde sind derzeit in Gesprächen über ein besonderes Angebot in Bezug auf das beliebte Abendschwimmen. Details dazu müssten noch geklärt werden, sagt Parakenings.

Für die Gemeinde Barenburg kümmern sich derweil Bürgermeister Hermann Dencker, sein Stellvertreter Lars Röper und Ratsherr Michael Maschmann, der auch den Kiosk im Freibad betreibt, um andere Details rund um den Badebetrieb. Gerade erst hat, wie berichtet, der Rat außerplanmäßig 20 000 Euro bewilligt, um das Freibad grundlegend überprüfen zu lassen. „Das Bad geht ins 51. Jahr, ist in einem guten Zustand und wir wollen das Bad langfristig erhalten und dafür planen“, sagt Michael Maschmann. Alles rund um die Technik gehört zu den Standardarbeiten bei den Einsätzen im Winterhalbjahr. Die Überprüfung jetzt solle auch die Beckenmauern selbst umfassen, deren Stabilität mittels Kernbohrung gemessen werden solle, sagt das Trio. „Wir wollen wissen: Was muss gemacht werden? Was kann gemacht werden? Und: Was kostet das?“, sagt Lars Röper. „Wir hoffen darauf, dass wir für Arbeiten, die uns bevorstehen, Fördermittel abrufen können“, sagt Hermann Dencker. Da das Wasser im Freibad Barenburg beheizt werden kann, finden hier die Schwimmkurse statt (bisher sind es Kurse für Kinder, sollten Erwachsene Interesse haben, dürfen diese sich gerne melden). Auch die Schüler der Grundschule Kirchdorf kommen hierher für ihren Schwimmunterricht. Vorgabe der Samtgemeinde Kirchdorf ist, dass alle Mädchen und Jungen, wenn sie die Grundschule in Kirchdorf beenden, schwimmen können. Daher zahlt die Samtgemeinde die Kosten.

Der Verkauf der Saisonkarten findet an den Samstagen, 20. und 27. April, jeweils von 10 bis 12 Uhr im Freibad in Barenburg statt. Der letzte Arbeitseinsatz vor der Eröffnung ist für 27. April geplant – dann wird jede helfende Hand dringend benötigt.

Die Eröffnung findet am 1. Mai statt, um 15 Uhr, Kaffee und Kuchen stehen bereit, der Kiosk ist geöffnet. Der Eintritt an diesem Tag ist frei. Auch für diese Saison gilt, ist die Wetterprognose schlecht, wird kurzfristig über eine Schließung des Bades beraten. Wer sicher sein will, kann sich unter Tel. 0 42 73 / 12 76 informieren, eine Schließung ab der Mittagszeit kündigt der Anrufbeantworter an. sis