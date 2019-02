20 Einsätze im Jahr 2018

Ortsfeuerwehr Varrel: Wilhelm Melloh und Rudolf Hagen geehrt

+ Geehrte Feuerwehrmitglieder und Gäste (von links): Detlef Nuttelmann, stellvertretender Gemeindebrandmeister Michael Lück, Rudolf Hagen, Fred Melloh, Wilhelm Melloh, Horst Meyer, Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher und Bürgermeister Heinrich Hustedt.

Varrel - Erstmals mit dabei: Jannick Kolloge und Jan Hauke Mohrmann. Die beiden wechselten von der Jugendfeuerwehr in die Reihen der aktiven Kameraden. Die Ortsfeuerwehr Varrel verfüge aktuell über 64 Aktive (darunter neun Frauen), neun Kameraden in der Altersabteilung, 22 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr und außerdem 97 fördernde Mitglieder. 26 Mitglieder seien Atemschutzgeräteträger; sieben seien derzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht einsatzbereit. Zahlen, die Ortsbrandmeister Fred Melloh bei der jüngsten Versammlung vorstellte.