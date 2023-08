Eine Million Euro zum Ausgeben

+ © Samtgemeinde Kirchdorf Die lokale Aktionsgruppe „Leader-Region Sulinger Land“ (LAG) wählte bei ihrer konstituierenden Sitzung im Rathaus in Kirchdorf Helmut Denker (Zweiter von links) zu ihrem Vorsitzenden. © Samtgemeinde Kirchdorf

Helmut Denker leitet lokale Aktionsgruppe der Leader-Region Sulinger Land

Kirchdorf – Gut eine Million Euro dürfen ausgegeben werden – und die ersten vier Projekte stehen schon fest. Als Aktionsgruppe „Leader-Region Sulinger Land“ haben sich die vier Kommunen (Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden und Siedenburg sowie die Stadt Sulingen) am Dienstagabend den offiziellen Rahmen gegeben: In der konstituierenden Sitzung wurde Helmut Denker, Samtgemeindebürgermeister in Schwaförden, zum Vorsitzenden der Aktionsgruppe gewählt.

Vier Projekte stehen bereits fest – weitere sollen folgen. Und ausdrücklich kommen diese Ideen bitte nicht allein aus den vier Rathäusern. Soll heißen: „Werden Sie jetzt aktiv und gestalten gemeinsam Ihre Region – das Sulinger Land“ lautet die Einladung auf der eigens eingerichteten Homepage (https://www.sulingerland.de/). Und Verena Lorenz betont: „Bewerben Sie sich, teilen Sie uns Ihre Idee mit – wir gucken, ob sich ein Projekt daraus entwickeln lässt, das gefördert werden kann“, macht die stellvertretende Ressortleiterin der Sweco GmbH aus Bremen Mut, kreativ zu werden, Ideen zu entwickeln und einzureichen. Zusammen mit Kollegin Kyra Boxberger begleitet sie die lokale Arbeitsgruppe als externes Regionalmanagement, ist damit die Anlaufstelle für Projektideen und Fragen jeglicher Art rund um das Thema „Leader“.

Der Ablauf ist durchaus einfach: Zusammen werde das Projekt entwickelt. Das sollte sich thematisch mindestens einem von vier Handlungsfeldern zuordnen lassen: Medizinische Versorgung, Wirtschaftsleben vor Ort, Themenbereiche Energie, Umwelt und Klima oder Daseinsvorsorge. Der Antrag wird dann an die lokale Arbeitsgruppe weitergereicht. Das Gremium wiederum entscheidet über die Projektbewertung, die Förderhöhe – und den Projektabschluss. Fällt der positiv aus, wird der Antrag weitergereicht an das Amt für regionale Landesentwicklung, dessen Mitarbeiter am Standort Sulingen die Förderentscheidung treffen.

Neben den vier Bürgermeistern der Mitgliedskommunen (Helmut Denker, Schwaförden, Patrick Bade, Sulingen, Heinrich Kammacher, Kirchdorf, und Rainer Ahrens, Siedenburg) sind acht Wirtschafts- und Sozialpartner Teil der lokalen Aktionsgruppe. Die tagt zweimal im Jahr. Mit der ersten Sitzung auf den Weg gebracht wurden die Projekte „Blüh- und Bienenwiese“ in Varrel, Naherholung Benser Schweiz (Konkret: Verstärkung des Erdmannradweges um eine Schutzhütte und Infotafeln) sowie zwei Projekte, die für mehr Barrierefreiheit in der Samtgemeinde Kirchdorf sorgen: ein Unterstand an der Kranich-Beobachtungsstation in Freistatt sowie die barrierefreie Erreichbarkeit eines Aussichtspunktes in der Kirchdorfer Heide. Die Förderung umfasst bis zu 50 Prozent der Kosten, maximal jedoch 50.000 Euro für ein Projekt. Eine Ausnahme bilden Projekte aus dem Bereich der medizinischen Versorgung, die mit bis zu 60 Prozent der Kosten gefördert werden.