„Richtfest“ für Bücherschrank: Idee des DRK-Ortsvereins Varrel wird Realität

Eine Gemeinschaftsaufgabe

Der Bücherschrank in Varrel, eine Gemeinschaftsleistung.

Varrel - Die Gelder sind bei den Herbstsammlungen zusammengekommen. Spenden an Vereine und Institutionen, wie etwa Krippe und Kindergarten, stehen dann für den DRK-Ortsverein Varrel ganz oben auf der Liste. Doch auch etwas, was das alltägliche Leben in Varrel betrifft.