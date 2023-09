Eine Gemeinde trauert: Hunderte Menschen nehmen in Kirchdorf Abschied von dem getöteten Mädchen

Von: Carsten Sander

Teilen

Kerzen brennen vor einem Foto des getöteten 17 Jahre alten Mädchens aus Kirchdorf.jpg © Nordwest-Media

Hunderte Menschen waren gekommen, um gemeinsam zu trauern. Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod eines 17 Jahre alten Mädchens hatte die Kirchdorfer Kirchengemeinde zu einer Andacht eingeladen. „Ich glaube, es ist tröstlich zu sehen, wie viele Leute Anteil nehmen“, sagt Pastor Joachim Bachhofer.

Kirchdorf – Vor dem Altar der Sankt-Nikolai-Kirche im niedersächsischen Kirchdorf steht ein großes gerahmtes Foto. Es zeigt die am vergangenen Sonntag in Barenburg tot aufgefundene 17 Jahre alte Mara H. bei ihrer Konfirmation vor drei Jahren. Lange blonde Haare, ein Strahlen im Gesicht. Vor dem Bild stellen Menschen Kerzen ab, sie verharren still vor dem Foto, zeigen so ihre Trauer und ihre Anteilnahme an dem, was für alle immer noch unfassbar ist. Es müssen 300 bis 400 Personen sein, die an diesem Dienstagabend, zwei Tage nach dem noch unaufgeklärten Tötungsdelikt, zur Andacht in die evangelische Kirche gekommen sind. „Ich glaube, es ist tröstlich zu sehen, wie viele Leute Anteil nehmen“, sagt Pastor Joachim Bachhofer.

Tröstlich für die Familie des Mädchens, das sich am Sonntag auf einer Inliner-Runde durch die Gemeinde befunden hatte und nicht mehr zurückgekehrt war. Die Eltern sind zwar nicht gekommen zu der Andacht, wohl aber andere Familienmitglieder. Ebenso viele Freunde, Mitschüler und Bekannte der Teenagerin. Besonders von den jungen Menschen wird die Möglichkeit, auf diese Weise gemeinsam ihre Gefühle zu leben und zu teilen, angenommen. Pastor Bachhofer spricht zu der Gemeinde, zitiert aus der Bibel, sucht Worte des Trostes. Seine Ehefrau und Prädikantin Sonja Bachhofer übernimmt Teile der Andacht. Superintendent Marten Lensch ist ebenfalls gekommen, der Sulinger Pastor Michael Wendel begleitet den Gottesdienst zudem auf dem Klavier, Antje Zorn spielt auf der Orgel. Während eines Musikstückes haben die Besucher die Möglichkeit, eine Kerze vor dem Bild der getöteten 17-Jährigen abzustellen.

Vor der Kirchdorfer Kirche bilden sich vor Beginn der Andacht lange Schlangen. Die Besucher können sich in ausgelegte Kondolenzbücher einzutragen. Und nach der Andacht verharren viele noch lange in der Kirche, hängen stumm ihren Gedanken nach.

Auch überregionale Medien sind gekommen, dokumentieren die Trauer einer Gemeinde auf journalistische Art. Die Kirche in Kirchdorf ist noch bis Ende dieser Woche von 8 bis 20 Uhr für alle geöffnet, die sich vor dem Altar und vor dem Foto von Mara H. von dem Mädchen verabschieden möchten. An diesem Mittwoch findet um 18 Uhr eine weitere Andacht in der Kirche statt.